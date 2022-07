So klingen sie: Klanglich machen die BeoPlay EX so ziemlich alles richtig: Sie übertreiben nie, wirken immer ausgewogen. Bemerkenswert ist der angenehm warme Grundsound, mit dem sie aufspielen, was etwa bei »Forever« von HAIM gut zu hören ist und gut zu Funktiteln wie »Shame« von Joan As Police Woman passt. Beeindruckend ist die prägnant tiefe und zugleich klare Basswiedergabe. Im Intro von »She's a Lover« von den Red Hot Chili Peppers meint man, den fetten Ampeg-Röhrenverstärker von Bassist Flea atmen zu hören. Insgesamt ist der EX einer der am besten klingenden In-Ohr-Kopfhörer, die ich bisher ausprobiert habe.

Schön in der App: B&O bietet fünf unterschiedliche Equalizer-Presets an, um den Klang etwa für Podcasts oder das Musikhören beim Sport zu formen. Anders als bei vielen Konkurrenten gegen die vergleichsweise zart zur Sache. Die Unterschiede sind hörbar, verändern den Klangcharakter aber nicht. Wer den Sound selbst anpassen möchte, kann das statt über eine herkömmliche Klangregelung über einen »Regelkreis« tun, in dem man einen Punkt stufenlos zwischen »Hell«, »Warm«, »Entspannt« und »Energiegeladen« verschieben kann, um zum Wunschsound zu gelangen.

So gut ist die Sprachqualität: Da geht noch was. Den sechs Mikrofonen gelingt es zwar gut, Sprache von Umgebungsgeräuschen zu trennen. Doch im Test waren regelmäßig auch Artefakte, wie von einer Komprimierung, hörbar.

Aktive Geräuschunterdrückung: Gibt es. Sie funktioniert sehr gut und liegt auf dem Niveau der Bose QC Earbuds. Vor allem tiefe Frequenzen, wie das Dröhnen von Flugzeugmotoren, werden sehr effektiv ausgeblendet. Das hohe Rauschen in einer Flugzeugkabine bleibt aber wahrnehmbar.

Laufzeit laut Hersteller: bis zu sechs Stunden mit und acht Stunden ohne ANC. Weitere 13 Stunden durch Aufladen im Case

Das sind die Extras: nach IP57 gegen Staub und Wasser geschützt

Das wird mitgeliefert: Headset, Lade-Case, USB-A-Kabel, fünf unterschiedliche Ohrpassstücke aus Silikon und Schaumstoff

Verpackung: ausschließlich Pappe und Papier

Listenpreis: 399 Euro