Der chinesische Drohnenhersteller DJI unterbricht den Verkauf seiner Produkte in der Ukraine und in Russland . »DJI verabscheut jede Nutzung unserer Drohnen, um Schaden anzurichten. Wir stoppen vorübergehend den Verkauf in diesen Ländern, um dabei zu helfen, sicherzustellen, dass niemand unsere Drohnen im Gefecht einsetzt«, sagte ein Unternehmenssprecher der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Doch dafür ist es allem Anschein nach längst zu spät.

Es ging Fedorow dabei so sehr nicht darum, dass Russland selbst DJI-Drohnen einsetzt. Sondern darum, dass ukrainische Zivilisten es tun , unter anderem, um russische Kriegsverbrechen zu dokumentieren. Möglicherweise aber auch zu offensiveren Zwecken. Russland wiederum nutze ein anderes Produkt von DJI namens AeroScope. Davon gibt es mehrere Ausführungen mit unterschiedlicher Reichweite, doch die Grundfunktion ist die gleiche: AeroScope ist ein Empfänger, der Signale von DJI-Drohnen aufgreift und daraus unter anderem den Drohnentyp, deren genaue Position und die Position des Piloten ausliest.

Gedacht ist das System für Behörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen zur Gefahrenabwehr, etwa an Flughäfen. Dass es AeroScope-Geräte in Russland gibt, die nun vom Militär eingesetzt werden, um ukrainische Drohnenpiloten zu orten und gezielt unter Feuer zu nehmen, ist eine naheliegende Vermutung. Es gibt ein Video, das angeblich einen solchen Vorfall zeigen soll . Der Pilot kommt mit dem Schrecken davon, als ein Geschoss einschlägt, wo er Sekunden zuvor noch gestanden hat.

Denn Forscher der Ruhr-Universität Bochum und des CISPA Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit in Saarbrücken haben die von DJI-Drohnen im Flug ausgesendeten Datenpakete untersucht und konnten ein eigenes System zur Ortung entwickeln , eine Art AeroScope light. »Das echte AeroScope kann allerdings mehr. Wir haben uns nur eines der Protokolle angeschaut, die von aktuellen DJI-Drohnen genutzt werden«, sagt Merlin Chlosta vom CISPA im Gespräch mit dem SPIEGEL.

Sofern das alles so stimmt, würde ein Verkaufsstopp wenig ändern. Solange Russland funktionstüchtige AeroScope-Hardware hat, wären ukrainische DJI-Drohnenpiloten gefährdet. Möglicherweise wäre nicht einmal die schon von Fedorow geforderte Blockade der Geräte aus der Ferne durch DJI ausreichend.

Möglich war das, weil die Übertragung dieser Datenpakete, anders als von DJI behauptet , nicht verschlüsselt wird. Der Hersteller verwendet schlicht ein proprietäres Protokoll, das an den Mobilfunkstandard LTE angelehnt, aber nicht öffentlich dokumentiert ist, erklärt Nico Schiller von der Ruhr-Uni: »Dieses Protokoll haben wir Schritt für Schritt per Reverse Engineering analysiert und so die Datenübertragung dekodiert.«

Forscher fälschen Positionsdaten

DJI geht damit einen Weg, der in Zukunft ohnehin vorgegeben ist, nur eben mit dem hauseigenen Protokoll: Ab 2023 müssen alle Drohnen in der EU ihre und die Positionsdaten der Piloten übertragen. Entscheidend aber ist: Was die Forschungsgruppe kann – das Protokoll erfolgreich decodieren und ein eigenes Ortungsgerät entwickeln –, dürften auch die Russen können, da ist sich auch Thorsten Holz, Leiter der Forschungsgruppe, sicher.