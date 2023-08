Das Unternehmen konnte fortan weder Chips amerikanischer Hersteller noch Produktionsmaschinen aus US-Fertigung kaufen. Ebenso konnte Huawei nicht mehr auf US-Software zugreifen und verlor dadurch den Zugriff auf die reguläre Version des für seine Smartphones wichtigen Betriebssystems Android von Google. In der Folge verlor der zuvor etwa im Smartphonemarkt sehr erfolgreiche Konzern im Westen massiv Marktanteile, weil er seine technisch immer noch hochwertigen Handys nicht mehr mit bestimmten Google-Produkten wie etwa dem Play Store ausliefern konnte.

Hightech-Equipment über Umwege

Indem Huawei nun unter anderen Firmennamen auftrete, ohne dies transparent zu machen, könnte der Konzern sich nun wieder Zugang zu Technologie verschaffen, warnt die SIA in ihrer Präsentation. Vor allem Maschinen und Produkte für die Chipherstellung, die dem Unternehmen durch den US-Bann eigentlich verwehrt sein sollten, dürften auf der Wunschliste der Firma stehen. Das an das US-Handelsministerium angeschlossene »Bureau of Industry and Security « erklärte Bloomberg, es beobachte die Situation und sei »bereit einzugreifen«, sollte das notwendig werden, »um die nationale Sicherheit der USA zu schützen«.