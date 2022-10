Ablösung der Blechdeckel Kalifornien erlaubt digitale Nummernschilder

Erlaubt ist es hingegen, sein Schild per App dem eigenen Geschmack anzupassen, etwa, indem man darauf einen Spruch anzeigen lässt wie »Wenn Sie das lesen können, sind Sie zu nah«. Zudem kann an ein solch modernes Schild durch Blinken und eine Textmitteilung signalisieren, dass das Fahrzeug, an dem es montiert ist, als gestohlen gemeldet wurde. Ebenso kann es einen sogenannten Amber-Alert anzeigen. Hinter diesem Schlagwort verbirgt sich ein System, das in den USA Meldungen über vermisste Kinder verbreiten soll .

Wenig verlockend für die Besitzerin oder den Besitzer: Wenn die Zulassung für ein Fahrzeug abgelaufen ist, wird auch das automatisch auf dem Nummernschild angezeigt: »Invalid«.