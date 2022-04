Einheitliche Ladekabel für Smartphones und andere Geräte rücken näher, manche sprechen von einem »Anti-Apple-Gesetz«: Die EU-Parlamentarier im Ausschuss für den Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) einigten sich am Mittwoch auf ihre Position zu dem Vorhaben , das Plenum dürfte diese voraussichtlich im Mai bestätigen. Danach können die finalen Verhandlungen zwischen Europaparlament und den EU-Staaten beginnen. Eine Einigung könnte in diesem Sommer erzielt werden – wenn dies gelingt, würde das einheitliche Ladekabel in der EU voraussichtlich Mitte 2024 Realität werden.