Glas: Hart, aber unflexibel

Wesentlich härter als einfache Kunststofffolie ist Schutzglas. Dabei handelt es sich meist um einen Verbund aus Glas und Folie. Solche Schutzgläser für das Handydisplay gibt es in verschiedenen Härten. Härten werden in H angegeben (Mohssche Härte). »Die höchste Stufe ist zehn H – das ist so hart wie Diamant«, erklärt Kuhlmann.

Zum Vergleich: Das ab Werk verbaute Front-Schutzglas fürs Handydisplay sei meist aus sogenanntem Gorilla-Glas und habe eine Härte von etwa sieben H. Noch härter sei Saphirglas mit neun H. »Saphirglas ist aber sehr teuer in der Herstellung«, erklärt Kuhlmann. »Wenn also jemand ein Schutzglas für 6,99 Euro verkauft und behauptet, das habe eine Härte von neun H, stimmt das sicher nicht.«