WormGPT generiert betrügerische E-Mails Kriminelle Intelligenz

Laut Sicherheitsforschern macht nämlich in Untergrundforen gerade eine Software namens WormGPT die Runde. Der Dienst generiert – ähnlich wie ChatGPT – Texte, allerdings für Kriminelle: brauchbare Phishing- oder Betrugs-E-Mails in verschiedenen Sprachen. Die Experten der in Kalifornien beheimateten Firma SlashNext haben die KI auf die Probe gestellt und eine E-Mail angefordert, mit der ein nichts ahnender Buchhalter unter Druck gesetzt werden sollte, eine betrügerische Zahlung zu veranlassen. Sie schreiben : »Die Ergebnisse waren beunruhigend. WormGPT produzierte eine E-Mail, die nicht nur bemerkenswert überzeugend war, sondern auch strategisch klug.«

Wenn ich eine Firma hätte, die von der Sorge anderer Firmen vor kriminellen Hackern lebt, würde ich das natürlich auch so schreiben. Das Gruselszenario von KI-generierten Phishingfluten geht seit Monaten um, ist ja auch naheliegend. Wenn Textgeneratoren ordentliche Dankesbriefe, Gedichte oder Präsentationen schreiben können, sollten sie auch betrügerische Anschreiben hinbekommen – wenn die Texteingaben passen und die Schutzvorkehrungen fehlen.

Mit WormGPT hat dieser Fall jetzt einen konkreten, wenn auch etwas albernen Namen. Das Modell basiert auf dem quelloffenen GPT-J und wurde angeblich für kriminelle Einsatzzwecke feinjustiert. Filter, die in ChatGPT oder Googles Bard den Missbrauch der Technik verhindern sollen, fehlen in so einem Modell ganz einfach.