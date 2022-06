Liebe Leserin, lieber Leser,

ich finde es immer ein wenig aufregend, wenn Apple eines seiner Events ankündigt. Nicht etwa, weil ich so gespannt auf die neuen Produkte bin – sondern, weil andere es sind. Kurz vor den Veranstaltungen brodelt es immer gewaltig in der Gerüchteküche: Was wird der Konzern wohl vorstellen? Das ist heute, wenige Tage vor dem Beginn der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC, nicht anders.

Der amerikanische Produktmanager Parker Ortolani etwa hat entdeckt, dass eine Firma namens Realityo Systems LLC. sich die Rechte an der Marke »RealityOS« gesichert hat . Das Unternehmen, glaubt Ortolani, sei bloß eine Tarnfirma, die Apples Beteiligung verschleiern soll.

Der Begriff RealityOS war Anfang des Jahres aufgetaucht, als Entwickler Hinweise darauf in sogenannten App Store Upload Logs entdeckten . Der Name würde gut in Apples Konventionen passen: iOS, macOS, iPadOS, tvOS – RealityOS. Da war man sich schnell einig, dass damit nur das Betriebssystem für die Computerbrille gemeint sein kann, an der Apple angeblich – und wahrscheinlich – schon lange arbeitet.