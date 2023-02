So ist das Gehäuse an den Seiten leicht abgerundet, der Bildschirm geht sanft in den Rahmen über. Schön sieht das aus und fühlt sich auch gut an. Praktischer sind aber flache Displays, die bis zum Rand hin nutzbare Fläche bieten. Wobei es für den Bildschirm ansonsten nur Lob geben kann. Mit 6,7 Zoll ist er sehr groß, hat mit 3200 mal 1440 Pixeln eine sehr hohe Auflösung, kann sehr hell leuchten und mit 1 bis 120 Bildern pro Sekunde sowohl sehr reaktionsschnell als auch sehr sparsam sein.

Nur 50 Megapixel?

Was mir bei meinem Testgerät zuerst auffiel, war die Hauptkamera mit »nur« 50 Megapixeln. Schließlich protzt nicht nur Samsungs Galaxy S23 Ultra mit einer viermal so hohen Auflösung, auch Xiaomis 12 T Pro war schon mit einem 200-Megapixel-Fotochip bestückt. Macht der chinesische Hersteller einen Schritt rückwärts?

Offenbar hatte Leicas Entwicklerteam bei dieser Entscheidung ein Wort mitzureden. »Nach unserer Meinung sind ultrahohe Auflösungen in Smartphones nicht erstrebenswert«, sagt Marius Eschweiler. Folge man der Logik der Branche, müssen sonst nach 200 Megapixeln 400 Megapixel kommen, »weil doppelt so viele ja doppelt so gut sein müssten.« Die Rechnung gehe aber nicht auf. Je mehr Pixel man auf derselben Fläche zusammenlegen würde, desto kleiner müssten die auch sein. Das bringt Nachteile mit sich: »Jedes einzelne Pixel kann deutlich weniger Photonen einfangen. Das ergibt negative Effekte, die ich dann wieder aus dem Bild herausrechnen muss.«

Das Ergebnis: Alle drei Kameras im Rücken des Xiaomi 13 Pro verfügen über Fotochips mit 50 Megapixeln. Allerdings sind diese Megapixel unterschiedlich verteilt. So steckt nur in der Weitwinkelkamera ein Sony-Chip, der mit einer Diagonale von einem Zoll für ein Smartphone sehr groß ist. Von welchen Herstellern die Fotochips der Ultraweitwinkelkamera und der 3,2-fach zoomenden Telekamera stammen und wie groß sie sind, verrät das Unternehmen nicht.