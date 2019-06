Seinen Spitznamen hatte der neue Mac Pro binnen Sekunden weg: Käsereibe. Als Apple am 3. Juni zum Auftakt seiner Entwicklerkonferenz WWDC den neuen Desktop-Rechner präsentierte, schrieben zahlreiche Zuschauer und Journalisten - auch wir bei SPIEGEL ONLINE - dieses Wort praktisch zeitgleich in ihre Artikel und Social-Media-Kanäle.

Grund dafür ist die durchlöcherte metallische Front des Rechner-Towers mit dem verchromten Bügel oben drauf. So sehen Käsereiben aus. "Mac'n'Cheese" hatten wir als Produktbezeichnung vorgeschlagen, nach dem vor allem in den USA beliebten Gericht Maccheroni mit Käse. Doch ein Mann hat die Witzeleien nun einen großen Schritt weitergetrieben - und getestet, wie gut der Mac Pro wirklich Käse reiben könnte.

Winston Moy heißt er: Weltraum-Enthusiast, Bastler und YouTuber mit rund 44.000 Abonnenten. Seine Spezialität sind Projekte mit CNC-Fräsen - Fräsmaschinen zur Metallbearbeitung also.

In bester Hackermanier hat Moy die Struktur der Mac-Pro-Vorderseite anhand des reichlich vorhandenen Bildmaterials als digitale Vorlage nachgebaut und dann mehrere Prototypen hergestellt. Das war nicht ganz trivial, denn die echte Computerfrontseite besteht aus einer dicken Aluminium-Platte, die von beiden Seiten bearbeitet wird, so dass die charakteristischen Überlagerungen der Öffnungen entstehen. Im Mac Pro sollen sie zur Entlüftung dienen. Und Moy wollte möglichst dicht am Original bleiben, bis hin zur Farbe.

In einem YouTube-Video hat Moy nun dokumentiert, welchen Aufwand er für das Nonsens-Projekt betreiben musste - einschließlich der Lackierung und Anodisierung, bis er endlich den Käsetest durchführen konnte. Dazu versuchte er, ein Stück Pecorino mit dem Eigenbau zu zerreiben.

Das funktionierte einigermaßen gut, stellte Moy fest, aber auch nur, "sofern man viel Druck ausübt". Daher lautet sein Fazit: "Die Performance des Mac Pro als Käsereibe ist - wenig überraschend - enttäuschend." Als rutschfeste Seifenablage aber sei das mindestens 6000 Dollar teure Gerät mit diesem Design wohl geeignet. Apple solle also darüber nachdenken, in den Markt für Badezimmerzubehör einzusteigen.