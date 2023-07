Viele Smartphone-Besitzer kennen das Problem: Eigentlich will man nur kurz aufs Handy schauen, doch schon bald findet man sich in einer endlosen Abfolge von Postings, Kurzvideos oder Promifotos wieder. Manches davon ist überhaupt nicht spannend, aber schon der nächste Inhalt könnte wieder eine Perle sein: Und so liest, schaut, scrollt und wischt man immer weiter. Apps wie Twitter, TikTok oder Instagram können so zu Zeitfressern werden, im schlimmsten Fall belastet das sogar das Familien- oder Arbeitsleben.