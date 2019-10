2500 MS-DOS-Games für den Browser Und plötzlich ist es wieder 1990

Archive.org hat diesen Monat seine Online-Spielesammlung kräftig ausgebaut. Mit rund 2500 neu hochgeladenen Titeln aus der MS-DOS-Ära bringt das Portal, das digitale Inhalte dauerhaft zugänglich machen will, zahlreiche Klassiker zurück auf die Bildschirme. Die Spiele lassen sich alle hier direkt im Browser starten und kostenlos ausprobieren.

Wer sich durch die Titel blättert, findet sich zurückversetzt in Zeiten, als Spiele noch auf Disketten oder CD-Roms ausgeliefert wurden und oft in Papiertütchen auf Zeitschriften klebten. Unter den 2500 neu hinzugekommenen Titeln finden sich einige Perlen, genauso stößt man beim Scrollen durchs Angebot aber auf Ramsch wie billige "Tetris"-Abklatsche, Werbeprogramme und Lizenz-Flops wie "Gremlins 2". Auch so etwas soll der Nachwelt erhalten bleiben.

Mittlerweile ist die Anzahl der Spiele in der Sammlung von Archive.org auf rund 7000 Titel gewachsen. Bereits vor vier Jahren hatten die Betreiber des Portals Tausende Spiele ins Netz gestellt.

Datenmenge für Downloads wird immer größer

Das Bereitstellen der Spiele über den Browser bringe Herausforderungen mit sich, heißt es vom Archive.org-Team. Es sei zum Beispiel nicht einfach gewesen, Tastatureingaben dem Spiel zuzuordnen und nicht dem Browser selbst, schreibt Jason Scott in einem Blogbeitrag. Scott hat die MS-DOS-Spiele zusammen mit den Entwicklern des Emulator-Projekts "Exodos" für den Browser angepasst.

Auch die Datenmenge von CD-Roms sei eine Hürde gewesen, heißt es, da rund 700 Megabyte auf eine solche CD passen - dadurch seien auch die Downloadzeiten für Nutzer länger geworden sind. "The Secret of Monkey Island" etwa lädt rund 1,5 Gigabyte an Browserdaten herunter, das dauert ein paar Minuten.

Doch auch wenn im Praxistest einige Spiele ruckeln, manchmal die Maus hängt und Tastatureingaben geschluckt werden: Die Sammlung taugt sehr gut für einen Ausflug in die Spielewelt der Achtziger- und Neunzigerjahre.

Sie haben Lust bekommen, einen Klassiker auszuprobieren? Hier sind zehn Empfehlungen zur Sammlung von Archive.org: