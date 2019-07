Quiz zu Gesellschaftsspielen Aus welchem "Spiel des Jahres" stammen diese Karotten?

Für Eilige: Hier geht es direkt zum Quiz.

Manche "Spiele des Jahres" kennt fast jeder. "Die Siedler von Catan" etwa gehört längst zur Popkultur, mit seiner Räuberfigur, den sechseckigen Landschaftsfeldern und Handelsofferten wie "Schaf für Holz?". Auf Deutschlands Spieletischen dürfte das "Spiel des Jahres" von 1995 ähnlich häufig landen wie spielmechanisch weniger gut gealterte Klassiker wie "Mensch ärgere Dich nicht", "Malefiz" oder "Kniffel".

Die drei genannten Spiele sind alle schon deutlich älter als die wichtigste Brettspielauszeichnung der Welt. Sie wurde 1979 ins Leben gerufen, seitdem wurde jedes Jahr ein Spiel mit dem verkaufsfördernden Titel "Spiel des Jahres" ausgezeichnet.

Schauen Sie doch mal in Ihr Spieleregal, auf Ihren Dachboden oder in den Keller: In den meisten deutschen Haushalten dürfte sich mindestens eine Pappschachtel mit dem aufgedruckten roten Logo, das auch "roter Pöppel" genannt wird, finden.

In den Spielekartons versteckt sich oft illustres Material: niedliche Bäumchen, wertige Kunstharzfliesen oder Plastik-, Holz und Papptürme. Doch können Sie sagen, welches Spielelement zu welchem "Spiel des Jahres" gehört? In unserem Quiz können Sie das herausfinden - und dabei vielleicht noch ein für Sie interessantes neues Spiel entdecken.

