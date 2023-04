Unter Spielefans ist der Deal umstritten. Manche Gamer würde die Übernahme freuen. Einerseits, weil dadurch zahlreiche beliebte Games Teil des Xbox Game Pass, also von Microsofts Spieleflatrate, werden könnten. Anderseits, weil der Ruf von Activision-Blizzard in den vergangenen Jahren stark gelitten hatte, sowohl was die Qualität neuer Spiele anging, als auch wegen der Enthüllungen zu einer teils toxischen Firmenkultur. Andere Gamer wiederum haben kein Interesse an einem Microsoft mit mehr Marktmacht. Sie befürchten, dass der Konzern bei viel erwarteten Releases eigene Plattformen wie die Xbox oder Windows bevorzugen könnte. Auch der Preis des Game Pass ist nicht in Stein gemeißelt, hier wären Erhöhungen denkbar, wie auch die CMA skizziert.