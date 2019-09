Monatsabo Arcade ausprobiert Das taugt Apples neue Spiele-Flatrate

"Shinsekai: Into the Depths", Capcom



Tief im Wasser geht es nur um eines: ums Überleben. Das ist die Prämisse von "Shinsekai: Into the Depths". Eine eisige Kälte hat das Überleben an der Oberfläche unmöglich gemacht. Der Spieler bewegt sich mit einer in einen Taucheranzug gepackte Figur auf dem Meeresgrund. Er kann springen, schlagen und mit einem Antrieb, der mit Energie versorgt werden will, durchs Wasser gleiten. Doch zu tief tauchen darf er nicht, sonst wird er von dem hohen Druck zermalmt. Auch muss er sich vor Eis in Acht nehmen, sonst erfriert er. "Shinsekai: Into the Depths" ist ein 2D-Survival-Spiel, in dem der Spieler einer mechanischen Kreatur in die Tiefe folgt und herausfindet, wieso die Welt so wurde, wie sie nun ist.