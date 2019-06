Spielephänomen "Aquapark.io" Einmal König der Wasserrutsche sein

Eigentlich versage ich in allen Online-Multiplayer-Spielen. Nur bei "Mario Kart" kann ich mithalten, ansonsten stelle ich mich wie ein Anfänger an. Umso schöner ist es, wenn ich dann doch einmal direkt erfolgreich bin. Im Wasserrutschen-Rennsimulator "Aquapark.io" jedenfalls scheine ich ein Naturtalent zu sein, niemand kommt so schnell wie ich unten im Becken an.

Das Spiel, das an einen Wasserrutschen-App-Hype von 2017 erinnert, steht seit Anfang 2019 in Apples App Store. Seit knapp zwei Wochen findet es sich nun auch in Googles Play Store. Die Hitzewelle und ein Hype auf TikTok taten ihr Übriges und nun steht "Aquapark.io" in den Charts beider App-Stores auf Spitzenplätzen. Allein über den Play Store wurde das Spiel bereits mindestens zehn Millionen Mal installiert.

Für den Publisher Voodoo ist es nicht der erste App-Hit. Die Firma veröffentlichte schon die Free-to-Play-Games "Helix Jump", "Paper.io" und "Flappy Dunk". Im optisch wenig spektakulären "Aquapark.io" tritt man nun in wechselnder Kulisse im Wettrutschen gegen 15 Kontrahenten an.

Voodoo Cassette "Aquapark.io" macht es möglich: Einmal mit dem kanadischen Eminem schwimmen gehen.

Wasserspaß zwischen Werbefluten

Die Steuerung des Spiels ist denkbar simpel. Ich bediene die App einhändig und halte per Wischbewegung den Kurs. Durch Kollisionen katapultiere ich Gegner aus der Rutsche. Fliegt ein Gegner raus, werde ich mit Münzen belohnt.

Schon beim ersten Versuch lande ich auf dem zweiten Platz - danach fast immer auf Rang eins. Jedes Mal räume ich das Feld von hinten auf.

Die schnellen Erfolge machen zunächst Spaß - und dank der minimalen Bewegungen komme ich beim Spielen nicht mal ins Schwitzen. Die anderen Mitspieler stellen sich aber auch erstaunlich ungeschickt an, sie rammen mich nie und rutschen fast immer abseits der Ideallinie. Was sind das für schlechte Spieler?

Eine konstante Werbebeschallung sorgt derweil dafür, dass die Entwickler an dem kostenlosen Spiel vermutlich gut verdienen. Während des Spielens steht am unteren Bildschirmrand ein Werbebanner - nach jeder Runde folgt ein Werbeclip. Die zeitliche Aufteilung immerhin ist zumutbar: Eine Rutschpartie dauert knapp eine Minute, das Werbevideo lässt sich nach man fünf Sekunden abbrechen. Wem das zu lang ist, der kann sich für 3,49 Euro von den Anzeigen freikaufen.

Die Illusion des eigenen Könnens

Während der regelmäßigen Werbepausen bleibt mir genug Zeit nachzudenken, wieso anscheinend nur ich das Spielsystem wirklich verstanden habe - und die Antwort wird mit jedem Rennen klarer. So begegnen mir immer wieder dieselben Spieler und die Gegner sind selbst dann, wenn ich eine Abkürzung nehme, in meiner Nähe. Und bei jeder Partie sind angeblich mehrere Mitspieler aus Armenien dabei. Und wieso eigentlich scheinen sich die Flugkurven der Gegner an meine Bewegungen anzupassen? Und weshalb starte ich immer ganz hinten?

Eine kurze Recherche und eine Testfahrt im Flugmodus später habe ich Gewissheit: Ich bin leider doch kein so großartiger Wasserrutscher - oder weiß zumindest nicht, ob nicht jeder andere menschliche Spieler besser wäre. Denn das Spiel läuft auch ohne Internetverbindung problemlos, mit denselben Gegnern. Es handelt sich also durchweg um Computermitspieler, obwohl in der App-Beschreibung zu "Aquapark.io" explizit von "anderen Spielern" die Rede ist und obwohl der Wettkampf gegen echte Menschen das Kernkonzept vieler .io-Games ist.

So betrachtet wirkt es fast nett, wie die Entwickler zu verschleiern versuchen, dass man sich nur mit Bots misst: Die Gegner haben kleine Flaggen für ihr vermeintliches Herkunftsland, echt wirkende Namen und am Ende jeder Runde gibt es ein Ranking mit ergatterten Münzen. "Aquarkpark.io" soll sich zumindest anfühlen wie ein klassisches .io-Game.

Auf Dauer ist das Spiel dann aber einfach zu simpel. "Aquapark.io" taugt als kurzer Ego-Boost, aber viel lieber als mit schwachen Computergegnern würde ich mich darin mit echten Mitspielern messen. Auch wenn ich dann vielleicht verlieren würde.