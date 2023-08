37 Stunden. So lange hat SPIEGEL-Redakteur Sebastian Maas »Baldur's Gate 3« allein in den ersten drei Tagen nach Erscheinen gespielt. Freiwillig und in seiner Freizeit, Maas war offiziell gar nicht als Tester vorgesehen. Das Rollenspiel der Larian Studios aber ließ ihn nicht los. »Das letzte Mal bin ich so in ein Spiel hineingesaugt worden, als ›World of Warcraft‹ erschien«, schrieb er in seinem Artikel dazu. Inzwischen hat er rund 100 Stunden in der Fantasywelt verbracht.