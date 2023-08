»Baldur’s Gate 3« im Test Flirten am Lagerfeuer, mit Herz und Hirnwurm

Die Spielwelt, die Klassen, die Völker und die Fähigkeiten in »Baldur’s Gate 3« basieren weitestgehend auf den Regeln der fünften Edition von »Dungeons & Dragons«, wenngleich diese für das Bildschirmerlebnis etwas angepasst wurden. Im Kern bedeutet das: rundenbasierte Kämpfe und Zufallsmomente durch Würfelglück, wobei die Chancen durch die Statuswerte der Charaktere verändert werden. Meine weise (und mordlüsterne) Klerikerin etwa hat bessere Chancen in Religionsfragen und Wahrnehmung, bekommt aber ohne geschickten Schurken im Team keine verschlossene Schatzkiste auf. Ein ausgewogenes Team – das Spiel erlaubt maximal vier Charaktere zur Zeit – ist also der Schlüssel zum Erfolg. Und, na ja, zum Inhalt der Kiste.

Für Anfänger und Menschen mit wenig Zeit kann die Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten ganz schön überfordernd sein. Denn welche der zwölf Klassen und 46 Subklassen nun in welcher Kombination hilfreich sind? Welche Zauber man für den Tag vorbereiten soll? Was der Unterschied zwischen einer Aktion, einer Bonusaktion und einer Reaktion ist? All dieses Wissen muss man sich aneignen, falls man das »Dungeons & Dragons«-Regelwerk nicht bereits beherrscht. Ebenso muss man sich daran gewöhnen, dass die teilweise versteckt ablaufenden Würfelprüfungen im Hintergrund des Spiels manchmal dafür sorgen, dass eine Figur eine Falle im Boden entdeckt – während sie ein anderes Mal unbedarft hineinlatscht. Das kann tödlich ausgehen, manchmal für die ganze Gruppe.

F5 und F8 als beste Freunde

Die Schnellspeichertaste F5 und die Schnellladetaste F8 werden so zu besten Freunden. Auch und gerade in den liebevoll gestalteten und voll vertonten Gesprächen, die oft dafür sorgen, dass man einen Kampf komplett umgehen kann. Sofern man genug Punkte in Überzeugung, Täuschung oder Einschüchterung gesteckt hat. Ansonsten muss man doch das Schwert zücken. Oder F8 drücken.