Sie suchen noch ein Ostermitbringsel für jüngere oder ältere Kinder? Oder ein neues Strategiespiel für einen Erwachsenen-Spieleabend an einem der Feiertage? Dann sind Sie hier richtig. Wir stellen acht Brett- und Kartenspiele für verschiedene Zielgruppen vor.

Exacto

Bild vergrößern Foto: NSV

Wer kann Abstände besser einschätzen – Kinder oder Erwachsene? Dies ist die entscheidende Frage und eigentlich auch das gesamte Spielprinzip von »Exacto«. Im Spiel enthalten sind 15 Landkarten-Tafeln. In jede davon sind zwei Löcher eingestanzt, aber nie im gleichen Abstand. Genau zwei Farbkreise auf jeder der 15 Landkarten haben exakt diese Entfernung. Aber welche? Das müssen die Spielerinnen und Spieler mit einem Blick erkennen, abmessen darf man nicht.

»Exacto« ist erstaunlich einfach und verblüfft immer wieder, und zwar nicht nur die Kleinsten. Sogar Fünfjährige sind schon voll mit dabei, wenn es ans Schätzen geht. Passend fürs Osternest im Freien ist »Exacto« zudem komplett plastikfrei hergestellt.

Dieser Text enthält sogenannte Affiliate-Links, über die der Verlag, aber nie der Autor individuell, bei Verkäufen eine geringe Provision vom Händler erhält. Mehr zum Thema E-Commerce-Kommissionen: Shop-Links auf SPIEGEL.de - Fragen und Antworten

Für wen ist das was? »Exacto« ist eines dieser Kinderspiele, die am besten funktionieren, wenn Jung und Alt gemeinsam spielen. Kinder haben eine reelle Chance und Erwachsene können stolz auf den Nachwuchs sein, wenn dieser mal wieder eine Runde gegen sie gewonnen hat.

Exacto von Reinhard Staupe, NSV, 2-6 Personen ab 6 Jahren.

ANZEIGE Produktbesprechungen erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Über die sogenannten Affiliate-Links oben erhalten wir beim Kauf in der Regel eine Provision vom Händler. Mehr Informationen dazu hier

Splendor: Marvel

Bild vergrößern Foto: Asmodee

Superhelden sind beliebt – und wenn die Avengers auf ein bereits etabliertes und beliebtes Spielsystem treffen, entsteht ein richtig gutes Familienspiel: »Splendor: Marvel«. Statt mit Juwelen wird hier mit sogenannten Infinity-Steinen gehandelt. Mit den Steinen werden Marvel-Charaktere angeheuert. Wer zuerst die schlagkräftigste (also punktreichste) Gruppe zusammen hat, kann sich den Infinity-Handschuh holen und gewinnt diesen coolen Wettstreit. »Splendor« hätte im Jahr 2014 gut zum »Spiel des Jahres« gewählt werden können (es gewann »Camel Up«), denn das Spiel bietet eigentlich alles, was einen Gewinner auszeichnet: einen einfachen Einstieg, klare Regeln, das Gefühl eines ständigen Wettrennens und ein ununterbrochenes Hin- und Hertauschen mit wertigen Chips. Die Regeln wurden für die jetzige Version mit modernem Thema leicht überarbeitet, wodurch sich aber kein grundsätzlich anderes Spielgefühl einstellt.

Für wen ist das was? »Splendor: Marvel« ist ein rundes und blitzschnelles Sammelspiel, welches so rasant vonstattengeht, dass es selten bei einer Partie bleibt. Auf der Schachtel steht »10+« als Altersangabe, Avengers-Fans ab acht Jahren sollten aber auch eine Chance zum Mitspielen bekommen. Splendor: Marvel von Marc André, Asmodee, 2-4 Personen ab 10.

ANZEIGE Produktbesprechungen erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Über die sogenannten Affiliate-Links oben erhalten wir beim Kauf in der Regel eine Provision vom Händler. Mehr Informationen dazu hier

Abluxxen

Bild vergrößern Foto: Amigo Spiele

Clevere Kartenspiele eignen sich hervorragend als günstige Geschenke. »Abluxxen« ist in diesem Segment seit einigen Jahren ein Highlight. Nun ist es bei Amigo in einer minimal überarbeiteten Neuauflage erschienen. Im Spiel geht es darum, gleiche Karten zu sammeln, diese auszulegen und damit den Mitspielerinnen und Mitspielern auch mal passende abzuluchsen, natürlich, um noch mehr Punkte einzuheimsen.

Diese ständige Interaktion und das Ärgern und Attackieren der anderen am Tisch macht »Abluxxen« zu einem Dauerbrenner, welcher auch acht Jahre nach Erscheinen der Erstauflage nichts von seiner Qualität eingebüßt hat. Für wen ist das was? Wer Kartenspiele mag, sollte unbedingt einen Blick auf »Abluxxen« werfen. Es dauert ein, zwei Partien, das Spiel zu durchdringen. Doch hat man diese Einstiegshürde gemeistert, ist »Abluxxen« ein herausragendes Werk, das viele Abende lang gut unterhält. Abluxxen von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling, Amigo, 2-5 Personen ab 10 Jahren.

ANZEIGE Produktbesprechungen erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Über die sogenannten Affiliate-Links oben erhalten wir beim Kauf in der Regel eine Provision vom Händler. Mehr Informationen dazu hier

Port Royal: Big Box

Bild vergrößern Foto: Pegasus Spiele

Neuauflagen beliebter Kartenspiele scheinen ein Trend des Frühjahrs zu sein. Wie im Fall von »Abluxxen« auch, erschien die erste Auflage von »Port Royal« bereits 2014. Das Spiel war so erfolgreich, dass eine ganze Reihe an Ablegern und Erweiterungen folgte. Nun sind alle jemals veröffentlichten Spiele in einer neu gestalteten »Big Box« erschienen. Neben dem kompetitiven Originalspiel und einem einfachen Einsteigerspiel gehören zum Paket ein Solo- und ein Koop-Modus sowie eine Kampagne, die in einer bestimmten Reihenfolge gespielt werden muss.

»Port Royal« ist aber weiter ein spannendes Zock-Spiel um Seeräuber, Piratenbräute, Handelsschiffe und Golddublonen, das seinen Reiz daraus zieht, dass sich alle ständig fragen: »Drehe ich noch eine Karte um und riskiere, alles zu verlieren? Oder bin ich zufrieden mit dem, was ich habe?!« Für wen ist das was? Die »Port Royal: Big Box« bietet für alle etwas: Sechsjährige können bei der einfachen Version mitspielen. Das Standardspiel ist etwas für die ganze Familie. Und Expertinnen und Experten können sich an den komplizierten Varianten versuchen. Das Grundelement »Karten umdrehen und bangen, was passiert« trägt für alle Zielgruppen. Port Royal: Big Box von Alexander Pfister, Pegasus Spiele, 1-5 Personen ab 8 Jahren. (Die vereinfachte Variante funktioniert auch schon mit Kindern ab sechs Jahren.)

ANZEIGE Produktbesprechungen erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Über die sogenannten Affiliate-Links oben erhalten wir beim Kauf in der Regel eine Provision vom Händler. Mehr Informationen dazu hier

Die Crew: Mission Tiefsee

Bild vergrößern Foto: Kosmos Verlag

Ein rein kooperatives Spiel darf auf so einer Liste nicht fehlen. Wenn alle zusammen gewinnen oder verlieren, dürfte es am Osterwochenende harmonisch zugehen. Das sollte man zumindest vermuten. Doch obwohl es bei »Die Crew: Mission Tiefsee« darum geht, durch strategisches Ablegen von Karten gemeinsam immer komplizierter werdende Missionen zu erfüllen, ist das Erlebnis nicht stressfrei. Die Grundprinzipien klassischer Stichspiele (Trumpffarben, Bedienzwang, Nullspiele etc.) sollten alle am Tisch verstehen. Wer damit Probleme hat, sabotiert schon mal versehentlich die Gruppe und zieht sich den Unmut der anderen zu. Sind alle im Flow, geht's aber ganz, ganz tief hinunter in den Ozean. Spielekenner kennen das Gefühl schon vom Vorgänger »Die Crew: Reist gemeinsam zum 9. Planeten«, dem »Kennerspiel des Jahres 2020«. Für wen ist das was? »Die Crew: Mission Tiefsee« ist etwas für Fans von Koop-Spielen und Anhänger des Vorgängerspiels, die nach neuen Missionen gieren. Zudem ist es ein hervorragendes und anspruchsvolles Kartenspiel, das vor allem Skat- und Doppelkopf-Spielerinnen und -Spieler einmal ausprobieren sollten. Die Crew: Mission Tiefsee von Thomas Sing, Kosmos Verlag, 2-5 Personen ab 10 Jahren.

ANZEIGE Produktbesprechungen erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Über die sogenannten Affiliate-Links oben erhalten wir beim Kauf in der Regel eine Provision vom Händler. Mehr Informationen dazu hier

Tokaido

Bild vergrößern Foto: Pegasus Spiele

In den USA und Frankreich ist »Tokaido« seit rund zehn Jahren ein Bestseller. Hierzulande verschwand es kurz nach dem Erscheinen wieder vom Markt. Pegasus Spiele hat nun eine zweite Auflage veröffentlicht. In dem bildschönen Spiel reisen die Spielerinnen und Spieler auf der legendären Handelsstraße von Kyoto nach Edo. Sie genießen die Aussicht und sammeln Panoramakarten, erwerben Souvenirs, besuchen Tempel und kehren in Gasthäuser ein. Das richtige Timing auf dieser Reise ist entscheidend, da immer nur eine Person an einem Ort haltmachen kann und zurückgehen nicht erlaubt ist. Das führt zu mehr Gerangel und Taktieren, als man diesem ruhigen Spiel zunächst zutraut. Für wen ist das was? Das Auge spielt mit, möchte man bei »Tokaido« fast sagen. Sehr übersichtlich in Weiß gehalten, ist dieses Spiel sicher etwas für Ästheten, die schon »Flügelschlag« oder »Patchwork« mochten. Spielerisch ist die Reise durchs mittelalterliche Japan ein entspanntes Erlebnis. Doch das Entdecken der Langsamkeit ist für diese hektischen Zeiten vielleicht genau das richtige. Tokaido von Antoine Bauza, Pegasus Spiele, 2-5 Personen ab 10 Jahren.

ANZEIGE Produktbesprechungen erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Über die sogenannten Affiliate-Links oben erhalten wir beim Kauf in der Regel eine Provision vom Händler. Mehr Informationen dazu hier

Polynesia

Bild vergrößern Foto: Ludonova

Strategiespiele mit frischen Themen zu finden, gestaltet sich gefühlt immer schwieriger. Eisenbahnen, Städtebau, Mars-Missionen und natürlich mittelalterliche Ritter, Königinnen und Prinzen dominieren das Genre. »Polynesia« sticht da hervor. Die Spielerinnen und Spieler übernehmen die Rolle von Stammesältesten und müssen ihre Gruppe in Sicherheit vor einem Vulkan bringen, der kurz vor dem Ausbruch steht. Also heißt es: Ab in die Boote und westwärts segeln, auf zu neuen Inseln! Auf dem Weg dorthin wird gehandelt und auch mal bei anderen mitgesegelt, ob diese das wollen oder nicht – ein interessanter Mechanismus. Das Spiel geht schnell, manchmal etwas zu schnell von der Hand und zu Ende, aber das bringen Vulkanausbrüche wohl so mit sich. Für wen ist das was? »Polynesia« ist trotz des Themas rund um den Vulkanausbruch ein erstaunlich ruhiges Strategiespiel, das sich hervorragend für Wochenendpartien mit der Familie oder Freunden eignet. Zudem sieht das Spiel wunderbar aus. Polynesia von Peer Sylvester, Ludonova/Asmodee, 2-4 Personen ab 12 Jahren.

ANZEIGE Produktbesprechungen erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Über die sogenannten Affiliate-Links oben erhalten wir beim Kauf in der Regel eine Provision vom Händler. Mehr Informationen dazu hier

Furnace

Bild vergrößern Foto: Kobold Spieleverlag

Die Industrialisierung wird immer mal wieder als Spielthema aufgegriffen. Im Fall von »Furnace«, was auf Deutsch »Hochofen« bedeutet, wirkt das Thema aber recht unverbraucht. Das mittelkomplexe Strategiespiel bietet in jeder der vier schnellen Runden eine innovative und höchst interaktive Versteigerung, bei der Fabriken verteilt werden. Mit diesen wird in Phase zwei einer jeden Runde produziert – natürlich mit dem Ziel, möglichst viel Geld zu verdienen. Es ist wichtig, in der richtigen Reihenfolge zu industrialisieren und aufeinander abgestimmte Produktionsketten zu bauen. Dieser Mechanismus nennt sich Engine Building: Die Produktion soll auf Hochtouren laufen wie eine gut geölte Maschine. Für wen ist das was? »Furnace« ist ein klar designtes Spiel für Spielrunden von Erwachsenen. Es ist schnell erlernt und bietet doch einige Tiefe. Furnace von Ivan Lashin, Kobold Spieleverlag, 2-4 Personen ab 10 Jahren.