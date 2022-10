Die Reaktion auf die Ankündigung von »Puerto Rico 1897« war weitgehend positiv, doch in den sozialen Medien gab es auch kritische Kommentare. Sollen Spiele in Zukunft nur noch politisch korrekte Themen behandeln? Dazu Perez: »Wir schreiben niemandem vor, welche Version sie spielen sollen.« Trotzdem denke er, dass die meisten Spielerinnen und Spieler, wenn man sie vor die Wahl stellt, lieber als unabhängige Kleinbauern und nicht als Kolonisatoren unterwegs sein wollen. »Am Spieltisch will sich doch niemand dreckig fühlen«, sagt Perez. »Unser Ziel war es nicht nur, das Spiel zu verändern, sondern auch, es cool zu machen.«

»Puerto Rico« ist übrigens nicht das einzige Brettspiel, das in diesem Jahr thematisch überarbeitet wird. »Endeavor: Segelschiffära« wird zu »Endevor: Deep Sea«. Anstatt die Welt von Europa aus zu erobern, wird demnächst der Ozean erforscht. Und »Mombasa«, in dem Handelsgesellschaften in Afrika aufgebaut werden, wird zum Weltraum-Abenteuer »Skymines«.

»Puerto Rico 1897« von Andreas Seyfarth, alea/Ravensburger, für 2 bis 5 Spielerinnen und Spieler ab 12 Jahren.