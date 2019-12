Brettspiele für zwei Nur du und ich

"Revolution of 1828"



In den Vereinigten Staaten von Amerika wird ein Präsidentschaftswahlkampf ausgetragen, der in die Geschichte eingehen wird. Zum ersten Mal wird die Kampagne mit Hilfe der Presse in der Öffentlichkeit ausgetragen und endet in einer Schmutzkampagne. Die beiden Spieler schlüpfen in die Rolle der Kandidaten John Quincy Adams und Andrew Jackson. In vier Runden wird der Wahlkampf ausgetragen, jede Runde hat drei Phasen. In jeder Runde gilt es die auf dem Spielplan zufällig ausgelegten Wahlmänner für sich zu gewinnen. Dabei spielt der geschickte Einsatz von Kampagnenaktionen, wie Wahlkampfveranstaltungen und Nachrichten, eine genauso große Rolle wie die Schmutzkampagnen. Wer am Ende des Spiels die meisten Delegiertenstimmen von sich überzeugen konnte, gewinnt das Spiel.