Geschenktipps für Weihnachten Zehn tolle Brettspiele für Familien und Erwachsene

"Die Crew: Reist gemeinsam zum 9. Planeten"



Los geht es mit "Die Crew", dem in diesen Tagen in der Brettspielszene meistgehypten Spiel. Es handelt sich um ein kooperatives Stichspiel: Alle Spieler versuchen also gemeinsam, Aufgaben zu erfüllen (die hier Missionen heißen und von denen es 50 gibt!) und zwar im Rahmen eines eigentlich klaren Stichspiels. Es gibt also Bedienzwang, Trumpfkarten, Nullspiele und so weiter. Das ist ein interessanter Twist in dem Genre und gar nicht so leicht zu durchschauen, insbesondere wenn man nicht regelmäßig solche Spiele spielt. Allerdings geht es ganz einfach los: Eine bestimmte Person muss eine bestimmte Karte gewinnen, damit die Gruppe weiterkommt. Das ist durchaus schaffbar, und schnell arbeitet man sich in die Mechaniken ein, was nicht bedeutet, dass "Die Crew" schnell durchgespielt ist - im Gegenteil. Da die Missionen zwar vorgegeben sind, aber dank der zufälligen Kartenverteilung sehr unterschiedlich zu spielen sind, hat man sehr lange etwas von diesem Spiel.