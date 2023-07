Mit dem flauschigen Thema steht »Dorfromantik« nicht allein da. In vielen Spielen geht es recht friedlich zu. Aber selbst, wenn es härter gegeneinander geht, bleibt man ja in fiktionalen Welten. Man kann Spielen deshalb für biedermeierlichen Eskapismus halten, als Verschanzen in der Komfortzone – und es insgesamt als etwas kindischen Zeitvertreib abtun.