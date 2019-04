Familienspiele Zehn Brettspieltipps zu Ostern

9. Zug um Zug: New York



Vielleicht gibt es von "Concept" und "Patchwork" ja auch irgendwann einmal so viele Varianten wie von "Zug um Zug". Mittlerweile sind es über ein Dutzend vollwertige Spiele und große Erweiterungen. War man bislang in verschiedenen Ländern unterwegs, kann man jetzt erstmals eine Stadt erkunden: New York. Statt mit Zügen reist man in Taxis, und zwar in Windeseile auf einem kleinen Spielplan. Eine Partie "Zug um Zug: New York" dauert dann auch gerade einmal eine Viertelstunde.



Auf "Zug um Zug"-Puristen mag so eine Hatz abschreckend wirken, das Spiel macht aber erstaunlich viel richtig. Man ist quasi von Anfang an im "Endspiel" einer großen Partie, schon nach wenigen Minuten kommen die entscheidenden Züge. Und wird einem der Weg verbaut, ist es auch egal, man kann ja schnell noch eine Revanchepartie spielen.