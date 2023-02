Ursprünglich war Dorfromantik ein Computerspiel, entwickelt von vier Berliner Studenten – und gleich ein Erfolg: Im Jahr 2021 wurde es in drei Kategorien für den Deutschen Computerspielpreis nominiert.

Das gleichnamige Brettspiel, kongenial umgesetzt von Michael Palm und Lukas Zach, steht dem digitalen Original in nichts nach. Auch hier setzt man Sechseck-Plättchen aneinander, erledigt mit den richtigen Kombinationen Aufträge und versucht so, seinen Highscore immer wieder zu knacken. Der friedlich-meditative Landschaftsbau am Familientisch funktioniert in fast jeder Runde exzellent – allein natürlich auch, wenn man mal digital detoxen und trotzdem spielen möchte. Im Grunde ist es nämlich ein Solospiel geblieben, das man aber prima mit anderen teilen kann und das über einen extrem entspannten Hop-on-Hop-off-Mechanismus verfügt.

Wer gerade dran ist, zieht ein neues Plättchen und legt es so gut wie möglich an die bestehende Landschaft an. Will man den Fluss verlängern, der Eisenbahnstrecke noch ein Andreaskreuz gönnen oder lieber den Getreide-Auftrag erfüllen, bei dem fünf Felder aneinander grenzen sollen? Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Punkte zu ergattern – und kaum jemand kann sie alle auf einmal im Blick behalten. Einerseits ist das Spiel dabei sehr interaktiv, weil ständig alle leidenschaftlich diskutieren. Andererseits aber kann man, wenn gerade etwas anderes drängt, problemlos für ein paar Runden aus- und später wieder einsteigen, ohne dass das Spiel ins Stocken kommt.

»Dorfromantik« ist ein sehr belohnendes Wohlfühlspiel. Wer seinen Highscore knackt, kommt auf einer Punktekarte voran, schaltet nach und nach immer mehr neue Elemente aus den hübschen kleinen Zusatzschachteln frei. Die wiederum sorgen dafür, dass das Spiel ganz allmählich immer herausfordernder wird und noch mehr Möglichkeiten, Punkte zu machen, bekommt.

(»Dorfromantik«, Pegasus, eine bis sechs Personen ab acht Jahre, 30 bis 60 Minuten pro Partie, rund 35 Euro)