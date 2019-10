Spielemesse in Essen Das sind die neuesten Brettspiel-Trends

Das neue "King of Tokyo"

Spieleverlage haben von der Filmbranche nicht nur gelernt, Fortsetzungen und Ableger zu produzieren, sondern diese auch beizeiten anzuteasern. 2020 erscheint eine neue, augenscheinlich viel düstere Ausgabe des Haudrauf-Hits "King of Tokyo". Wer genau hinsieht, erkennt, dass die erste Spielfigur am 31. Oktober enthüllt wird, alle weiteren folgen in den nächsten Monaten bis zum Release des Spiels - welches wir an dieser Stelle dann vermutlich in einem Jahr vorstellen werden.