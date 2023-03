Valve verspricht nicht weniger als die »bisher größte technische Innovation« in der Seriengeschichte. Praktisch sattelt der Hersteller den Shooter auf seine Source-2-Engine um und hat im Zuge dessen alle Karten generalüberholt – auch um neue Gameplay-Mechaniken einbauen zu können. So soll sich etwa Rauch von Rauchgranaten realistischer ausbreiten und etwa durch offene Türen und kaputte Fenstern nach außen ziehen. Ebenso soll er Treppen hinauf- und hinunterziehen und sich in langen Fluren ausbreiten können. Mit Kugeln und Splittergranaten soll es zudem möglich sein, Rauch aufzuwirbeln.