Kaum etwas stellt den menschlichen Untergang so plastisch dar wie ein verlassener, dreckiger Swimmingpool. Einst die Manifestation menschlicher Dekadenz, Symbol für Überfluss an Geld, Wasser, Zeit. Nun ein dreckiges Loch in der Erde, das nicht einmal Sicherheit bietet vor den nach Fleisch darbenden Menschenwesen, die in "Days Gone" schreiend auf uns zu rennen.

"Days Gone" ist ein neues Exklusivspiel für die PlayStation 4. Und wenn es eines bietet, dann Atmosphäre: diese ständige Bedrohung, die herrscht, wenn die Menschheit größtenteils untergegangen und nur noch der laufende Tod übrig ist.

Sechs Jahre alt

Zunächst zu den handfesteren Aspekten. "Days Gone" ist ein Action-Adventure, das im Nordwesten der USA spielt. Vor allem aber ist das Spiel ein "Open-World"-Titel, wie sie derzeit oft veröffentlicht werden. Vor allem im sogenannten "AAA"-Bereich der Blockbuster-Spiele ist die offene Spielwelt noch immer der Heilige Gral, der Spieler mit seinen glänzenden Versprechen der freien Erkundung und Entdeckung locken möchte - und mit teils grotesk langer Spieldauer, denkt man etwa an ein "Assassin's Creed: Odyssey".

Schon seit sechs Jahren ist "Days Gone" in der Entwicklung. Spielerisch bietet es auch deshalb kaum Neues. Spieler, die oft in "Open-World"-Spielen unterwegs sind, werden viele der Elemente wiedererkennen - seien es Nebenmissionen, Schleich- und Spürmechaniken oder Crafting-Elemente. Ein wenig spielt sich "Days Gone" wie eine Zusammenfassung der Spiele-Entwicklung seit 2013.

Auch die Charaktere und Geschichten strotzen nicht gerade vor Einfallsreichtum oder sind - bis auf einige Nebenfiguren - besonders einprägsam. Im Mittelpunkt von "Days Gone" stehen zwei Erzählstränge. Die verlorengegangene Frau des Protagonisten Deacon St. John wird zu Beginn von ihrem Mann getrennt und aufgrund einer Verletzung in ein Lazarett geflogen. Doch aus diesem kehrt sie nicht zurück.

Was geschah, möchte Deacon herausfinden. Dabei trifft er auf den zweiten Strang: die Organisation Nero, die wohl etwas mit der Epidemie zu tun hat, die die Welt heimgesucht hat. Die wenigen Menschen, die es noch gibt, haben sich in Lagern zusammengerottet und sind zumeist mindestens genauso gefährlich wie die Wesen, die früher einmal Menschen waren.

Freaker statt Zombies

Das Z-Wort ist in dieser Besprechung bisher noch nicht gefallen. Das Entwicklerstudio legt Wert darauf, die vagabundierenden Menschenwesen in "Days Gone" nicht Zombies zu nennen, sondern Freaker. Die Unterschiede sind kaum erkennbar. Doch diese Nicht-Zombies machen die Stärke des Spiels aus - das Ende der Zivilisation, das stets durch die Luft wabert.

Wenn die Nacht einbricht, die Freaker aus ihren Nestern kommen und zudem noch Donner über den Baumwipfeln grollt, erweist sich diese Stimmung als der eigentliche Hauptcharakter des Spiels. Oder wenn ein Reh-Rudel über die Straße läuft und hinter sich ein Rudel von Freakern herzieht. Oder wenn dem Spieler mit seinem Motorrad auf dem Weg zum Lager das Benzin ausgeht, er mit dem letzten Ausrollen die Tore durchquert und diese sich hinter ihm schließen - das Kreischen der vielen Wesen, die er mit seinem Motorenknattern angelockt hat, ist noch lange zu hören.

Das Ende der Sicherheit

Das Gefühl von Sicherheit ziehen viele Menschen aus Kontrolle, Struktur und Alltag. In Videospielen wird all das gern zertrampelt, sei es von Zombies oder anderen Wesen. Dem Spieler wird dafür eine Waffe in die Hand gedrückt und gesagt, dass er damit nun klarzukommen hat. Auch in "Days Gone" ist das so. Schlussendlich ist es die Bewältigung des Kontrollverlusts durch Waffengewalt. Doch selten wird dieser Kontrollverlust so greifbar wie in diesem Spiel.

Ab und zu schaltet sich eine Radiostation in den Funkverkehr ein, den Deacon St. John im Ohr hat. Dann wird da geraunt von einer dunklen Regierung, von Mächten, die der Bevölkerung die Waffen wegnehmen wollten, bevor der Untergang kam. Es sind Verschwörungstheorien aus der alten Welt, die da überlebt haben. Und die wohl auch länger leben werden als jeder Freaker.