Computerspielpreis mit Ina Müller Eine Branche erniedrigt sich selbst

"Der Preis ist dabei, sich in die Reihe der großen Kulturpreise in Deutschland einzuordnen", sagte Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats über den Deutschen Computerspielpreis 2019 - allerdings vor der Gala.

Zimmermann, der Juryvorsitzende des Preises, ist seit Langem Fürsprecher der Spielebranche und kennt sich mit Games aus. Doch mit seiner Einschätzung zu den Kulturpreisen, das zeigte der Dienstagabend, lag Zimmermann daneben, wie er auch selbst eingestand: Der Computerspielpreis 2019 war das Gegenteil eines großen Preises.

Der Dt. Computerspielpreis: Wir wollen das die Branche ernstgenommen wird!

Von der Zweieinhalb-Stunden-Gala im Berliner Admiralspalast werden nicht die Gewinner in Erinnerung bleiben (über die wir hier gesondert berichten), sondern Selbstinszenierungsversuche von Politikern und eine Moderatorin, die im Minutentakt mit totgeglaubten Gamer-Klischees um sich warf. Manche Entwickler regt das Erlebte auch am Tag danach noch furchtbar auf. Die Gala habe dabei versagt, die Stars des Abends zu feiern, die Macher der Spiele, schreibt etwa Alexander Pieper vom Studio Fizbin.

Zu viele Fremdschäm-Momente

Tatsächlich machte der Computerspielpreis 2019 mitunter den Eindruck, eine Branche wolle sich nicht feiern, sondern selbst erniedrigen. Nachdem der Direktor eines Spielefestivals eine flammende Rede gehalten hatte, kommentierte die Moderatorin Ina Müller: "Daran merkt man, dass du kein Gamer bist. (...) Ein Gamer würde nie so durchlabern und wirklich sagen 'Ich habe euch was zu sagen'. Das ist der Unterschied." Wie soll man da - als Spieler, als Entwickler, als Zuschauer - die Auszeichnung ernst nehmen?

Und wie kann ein Preis glanzvoll oder auch nur seriös sein, wenn Verkehrsminister Andreas Scheuer von Müller mit diesen Sätzen konfrontiert wird: "Wenn man so Politiker ist, und es so nen bisschen schwer hat (...), holt man da nicht abends mal ne Flasche Wein raus und dann so nen kleinen Energydrink und dann, den Rechner aufgeklappt, so ein richtiges Killerspiel mal? Oder ganz klassisch YouPorn? (...) Im Wechsel ist ja auch am besten, oder nicht? Oder erst das eine, dann das andere."

Der Computerspielpreis hatte schon immer eine zu große Nähe zur Politik und zu viele Fremdschäm-Momente, um von Spielern ernst genommen zu werden. Dieses Jahr aber war er stellenweise schlicht niveaulos.

Es heißt ja oft - und nicht von ungefähr -, das Benehmen mancher Gamer sei "toxisch". Viel vorbildlicher ging es beim Computerspielpreis aber auch nicht zu, etwa als Komikerin und Laudatorin Enissa Amani das bunte Latex-Outfit von CSU-Politikerin Dorothee Bär mit "Nuttig ist in... Spaaaaaaß" kommentierte.

"Gamer sind die idealen Liebhaber"

Schon in den Vorjahren hatte der Preis mit Barbara Schöneberger eine Moderatorin, die altbackene Witze machte wie: "Gamer sind die idealen Liebhaber. Reden nicht viel, sind sehr ausdauernd und haben immer die Rollläden schon unten."

Doch es gab noch Luft nach unten, wie jetzt Ina Müller bewies, die - ein Versprecher - zum "Deutschen Computerpreis" begrüßte. Von Anfang an kokettierte sie mit ihrer Ahnungslosigkeit vom Thema. Warum sie dann überhaupt engagiert wurde? Müller selbst malte sich aus, was die Veranstalter gedacht haben könnte: "Weißte was, das ist ein Preis, den gibt es jetzt zum elften Mal - den kann selbst die Müller nicht mehr kaputtmoderieren." Da unterschätzte sie ihre Fähigkeiten.

Was Ina Müller den teils jungen Menschen auf der Bühne an den Kopf warf, sorgte zwar oft für Gelächter. Aber oft war das Lachen der anwesenden Spielentwickler wohl ein Versuch zu verarbeiten, dass jemand 2019 noch öffentlich solche Fragen stellt.

Hier sind sieben Bühnendialoge:

Bühnengespräche beim Computerspielpreis 2019 Ina Müller: "Und wenn man so programmiert, das Design programmiert, wenn man dann irgendwann mal sagt, och, ich muss jetzt mal Klopapier kaufen und man geht los... Hat man diese Zahlenreihe, die immer so runterläuft beim Programmieren beim Computer, dann noch vor Augen?" Vertreter der VR-Nerds, Preisträger "Bestes Gamedesign" [mit heller Haut, Anmerkung der Redaktion]: "Oh ja. Die besten Ideen kommen dann, wenn man das Büro verlässt. Man hängt da den ganzen Tag an was..." Müller: "Und du sitzt draußen und programmierst, und [zum anderen Entwickler] du sitzt drinnen, würde ich mal so sagen, wenn ich euch so anschaue. Kann das sein?" Müller: "Habt ihr den Jan Böhmermann mitgebracht?" Team von "Trüberbrook" [Spiel der Produktsfirma bildundtonfabrik, die auch das "Neo Magazin Royale" produziert: "Leider nicht." Müller: "Ach so. Dann müssen wir euch den Preis natürlich wegnehmen. Wir haben euch natürlich deshalb vier Mal nominiert, in der Hoffnung, [...] dass ihr den Böhmermann mitbringt. Aber der wollte nicht, ne? Ist egal." Müller: "Du erinnerst mich so ein bisschen an Photoshop-Philipp [eine Nerd-Klischee-Figur aus dem "Neo Magazin Royale"], nur du bist Mobile-Phone-Philipp. Könnte man das sagen?" Philipp Stollenmayer, Gewinner "Beste Mobiles Spiel": Ich bin auch viel in Photoshop unterwegs, wenn ich ehrlich bin. (...) Müller: "Arbeitest du denn ganz alleine?" Stollenmayer: "Ja." Müller: "Brauchst du jemanden? Brauchst du jemanden, der dir mal was zu essen macht, Junge?" [Ein Preis geht an "Red Dead Redemption II", zwei Männer kommen auf die Bühne - als Laudatorin steht dort die Schauspielerin Melina Juergens, die im Spiel "Hellblade" die Hauptfigur spielt] Müller: "Hallo Jungs. Es sind wirklich wahnsinnig viele Männer auf der Bühne. Es scheint das Gaming doch eine Männerdomäne zu sein." Müller: "Juhuu! Es kommt eine Frau! Bist du die Vertretung, weil der Mann krank ist?" Silja Gülicher von Nintendo: "Ja." Müller: "Nee, wirklich?" Gülicher: "Ja. Aber der Bernd schickt mich auch so gerne. (...) Tatsächlich haben wir schon öfter die Situation gehabt, dass er gesagt hat: Hey, zu wenig Frauen hier in der Branche, die mal ihr Gesicht zeigen können - Silja, kannst du das für mich machen?" Müller: "Sehr schlau." Gülicher: "Kluger Mann, gell?" Müller: Hat er dir was mit auf den Weg gegeben, was du sagen sollst? Gülicher: Nein! Müller: Gar nicht? Müller: "Hast du, weil es ja ein Sport sein soll, hast du schon mal Muskelkater vom Zocken gehabt?" E-Sportler TimoX vom VfL Wolfsburg: "Also, die Fragen sind sehr... kritisch..." (...) Müller: "Gibt es bei euch Dopingkontrollen?" TimoX: "Ja." Müller: "Und da ist dann reines Red Bull drin, in der Pisse, oder nicht?" E-Sportler: "Effect [ein anderer Energy Drink]." [Es geht um die Kategorie "Bestes Serious Game"] Müller: "Wenn man ein Serious Game macht, wenn man programmiert und so weiter oder ein Game entwickelt, geht das nüchtern besser oder geht das besser mit Alkohol - wenn man schon den Spaß weglässt?" Jemand aus dem Team von "State of Mind": "Das kann ich nicht sagen. Wir trinken alle keinen Alkohol, außer..." (...) Müller: "Also ihr trinkt nicht, ihr seid nicht lustig und deshalb "Serious Game". Hat sich aber ja gelohnt."

"Das Preisgeld beim Computerspielpreis gibt es nicht für die Spiele, sondern für die öffentliche Demütigung", fasste es Indie-Entwickler Shelly Alon auf Twitter treffend zusammen.

Ein nicht unumstrittener Preis

Das alles ist nicht gut für den Preis, der von der Bundesregierung und vom Branchenverband game ausgerichtet wird. Über ihn machen sich jedes Jahr Menschen lustig, etwa weil dort stets Politikerfotos mit Darth Vader entstehen, als wäre der eine Gaming- und nicht zuallererst eine Filmikone.

Gerald Matzka/ DPA Dorothee Bär, Andreas Scheuer und "Star Wars"-Figuren

Andere regen sich ernsthafter auf, weil beim Computerspielpreis mitunter Games zum "Spiel des Jahres" werden, die mit Blockbustern aus anderen Ländern nicht mithalten können. Oder weil der Preis ein sehr seltsamer Weg ist, Fördermittel zu verteilen. Oder weil hier mit "State of Mind" auch mal ein Spiel "bestes Serious Game" wird, das kaum ein Spieler als solches sehen würde.

Klar ist: Wenn sich der Preis präsentiert wie dieses Jahr, ist er überflüssig. Allein schon, weil er dem Image der Branche und der Spielerschaft schadet und nicht einmal seine Gewinner gut aussehen lässt. Von einem großen Kulturpreis könnte er so kaum weiter entfernt sein.