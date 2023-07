Das sind die drei zum »Kennerspiel des Jahres 2023« nominierten Brettspiele:

Challengers!

»Challengers!« ist ein Turnierspiel für den Wohnzimmertisch. Dementsprechend wird es bei sieben oder acht Spielerinnen und Spielern auch auf vier verschiedenen Feldern gespielt. Alle schlüpfen in die Rolle von Coaches und stellen sich ihre Teams aus Karten zusammen – mit dem Ziel, das größte Fahnenraub-Turnier aller Zeiten zu gewinnen. Auf den Feldern treten jeweils zwei Teams gegeneinander an, insgesamt kommt es zu sieben Kämpfen. Die Duelle gehen schnell von der Hand, da sie im »Auto-Battler«-Modus abgewickelt werden, also die Karten einfach nacheinander ausgespielt werden. Das wahre Teambuilding findet zwischen den Partien bei der Auswahl neuer Karten und dem Abwerfen alter statt.

Alle spielen gegeneinander und wechseln ständig die Felder, es wird sich also umgesetzt und man bleibt in Bewegung. Dank eines Roboter-Spielers funktioniert »Challengers!« sogar mit wenigen Personen. Am besten spielt es sich aber mit fünf oder mehr Mitspielerinnen und Mitspielern.