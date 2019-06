Games-Neuheiten der E3 15 Spiele-Highlights aus Los Angeles

"Minecraft Dungeons" (Xbox One und PC, erscheint im Frühjahr 2020)

Microsoft will aus seiner 2014 gekauften Marke "Minecraft" mehr machen: Neben dem Handy-Game "Minecraft Earth", das an "Pokémon Go" erinnert, ist auch ein weiterer, eigenständiger Ableger des Hauptspiels in Arbeit: "Minecraft Dungeons". Während "Earth" in Seattle in den USA entsteht, wird "Dungeons" im Stockholmer Mojang-Studio entwickelt.

Das Spiel schickt bis zu vier Spieler auf einmal in - in diesem Fall gar nicht so dunkle Verließe, die wie die normalen "Minecraft"-Welt prozedural generiert werden. Das Kämpfen wird dabei im Mittelpunkt stehen. Im Stil von "Diablo" kloppt man sich gegen Monsterhorden voran und jagt besserer Ausrüstung hinterher. "Dungeons" werde einsteigerfreundlicher sein als andere Genre-Vertreter, heißt es, im Multiplayer soll das Zusammenspiel des Teams wichtig sein.