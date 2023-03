Marsden-Kish verwies auf »Ressourcenprobleme« und darauf, dass Spielefirmen Probleme gehabt hätten, bis zur Messe spielbare Demos ihrer Neuheiten fertigzustellen. ESA-Chef Stanley Pierre-Louis erwähnte in einem Gespräch GamesIndustry.biz noch , dass Unternehmen gerade damit experimentierten, das richtige Gleichgewicht zwischen Vor-Ort-Veranstaltungen und digitalen Marketingmöglichkeiten zu finden.

Mehrere große Firmen hatten abgesagt

In der US-Presse war in den vergangenen Wochen zu lesen gewesen, dass mit Microsoft, Sony, Nintendo und Ubisoft gleich vier der wichtigsten Spielefirmen der Welt nicht an der Messe teilnehmen werden. Sony hatte schon 2019 vollständig auf eine E3-Präsenz und eine Neuheitenshow zur Messe verzichtet.