Digitale Spieler für reales Geld

Bei den Bedenken der USK geht es nicht um das, was auf dem virtuellen Rasen passiert. In den Digitalmatches selbst geht es schließlich nicht wilder zu als auf realen Fußballplätzen. Kritik an der »Fifa«-Reihe entzündet sich aber schon lange an ihrem Onlinemodus »Ultimate Team«, der auch Teil von »EA Sports FC 24« sein wird.

Spielerinnen und Spieler erstellen darin mithilfe digitaler Sammelkarten Fantasiemannschaften und treten mit diesen gegen die Teams anderer an. Nachschub an digitalen Profispielern liefern dabei sogenannte Packs, die man sich durch regelmäßiges und gutes Spielen erarbeiten kann. Man kann sie aber auch einfach kaufen, indem man sich für echtes Geld sogenannte Fifa Points kauft. Die Chance, dass in den gekauften Packs tatsächlich ein digitaler Weltstar steckt, ist allerdings verschwindend gering . Trotzdem gibt es Fans des Spiels, die Jahr für Jahr Hunderte oder Tausende Euro in solche Packs investieren – natürlich mit dem Hintergedanken, durch möglichst starke Kader ihre Siegchancen zu erhöhen.