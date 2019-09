"eFootball PES 2020" Dieses Fußballspiel ist schwer zu lieben

In "Pro Evolution Soccer 2020" können die Spieler den Ball nun in den Magen gedroschen bekommen - oder in den Schritt, was sie kurz spielunfähig macht. Neu ist zudem die Taktik-Anweisung "Positionstreue". Und, ach ja, und man kann jetzt gezielt ein taktisches Foul begehen. Es gibt Aufregenderes als solche Anpassungen.

Die zwei etablierten Reihen "Fifa" und "Pro Evolution Soccer" ("PES") bringen zwar jedes Jahr neue Vollpreisspiele hervor. Grundlegende Neuerungen wie ein für "Fifa 2020" angekündigter Straßenfußball-Modus, in dem erstmals männliche und weibliche Figuren zusammen spielen, sind aber seltene Lichtblicke.

Die deutsche Nationalmannschaft in "PES 2020"

Bei "PES" vom japanischen Hersteller Konami ist diesmal ein verlängerter Spieltitel die größte Anpassung: Konami will sein Spiel unter dem Namen "eFootball PES 2020" stärker als E-Sport-Titel positionieren - und es vielleicht in alphabetisch sortierten Spieleübersichten näher an "Fifa" rücken. Der Konkurrent verkauft sich um ein Vielfaches besser, auch in Deutschland wird "Fifa" von viel mehr Spielern gespielt (und manchmal auch gehasst).

"Der Ball, der rollt schon."

Praktisch - das kann ich mit 15 Jahren "PES"-Erfahrung sagen - bleibt "PES" aber "PES": eine vom Spielgefühl her grandiose Fußballsimulation, der jenseits der Matches aber der Feinschliff fehlt und die mit dem Online-Zeitalter hadert. Mal wieder.

Ein paar Beispiele:

Die omnipräsenten Ladebildschirme könnten dröger kaum sein. Bei "Fifa" versüßen oft Minispiele das Warten, "PES" bietet bestenfalls Tipps in grauen Textkästen.

Der Trainingsmodus ist quasi eins zu eins der der Vorgänger und verlangt eine sehr hohe Frustrationstoleranz.

Das deutsche Kommentatoren-Duo nervt gewohnt schnell, mit Sätzen wie "Die Zeit tickt - und die Zeit tickt für sie". Zehn Minuten nach Anstoß bemerkt es: "Der Ball, der rollt schon."

Altbekannte Merkwürdigkeiten stecken weiter im Spiel: So enden etwa Partien zwischen Computermannschaften nie 2:1 oder 1:2.

Manche interessante "PES"-Modi wie die "Zufallsauswahl-Partie" und "Versus" sind wieder nur offline nutzbar. Online gibt es lieblos konzipierte Herausforderungen wie die "Divisionen", in denen man sich auf unpersönliche Art mit irgendwelchen Spielern irgendwo auf der Welt duelliert. Auch die bei E-Sport-Turnieren genutzte Spielvariante von "PES", in der die Stärken und Formen von Teams angeglichen werden, lässt sich erneut nicht übers Netz gegen Freunde spielen. So viel zum E-Sport-Fokus.

Da landete ein Ball im Magen

Die Spiele machen viel Spaß

Das alles ist ärgerlich, denn die Partien in "PES 2020" sind spaßig und fordernd - selbst gegen den Computer, erst recht gegen menschliche Gegner und im Koop-Modus, in dem zwei oder drei Spieler gemeinsam ein Team übernehmen.

"PES 2020" gibt Spielern das Gefühl, ihre Mannschaft unter Kontrolle zu haben. Gegentore lassen sich nicht immer, aber oft genug mit eigenem Versagen erklären. Tore dagegen muss man sich erarbeiten, was sie umso befriedigender macht.

Gegenüber "PES 2019" ist das Geschehen etwas verlangsamt worden, was dem Spielgefühl gut tut, genau wie der größere Fokus auf die Physis der Spieler, ergänzt um neue Dribbel-Optionen. Die Schiedsrichter scheinen in den Vollversionen wieder weniger kleinlich zu pfeifen als in der Demoversion.

Optisch hat sich kaum etwas geändert. Die Grafik gefällt trotzdem, selbst auf einer normalen Playstation 4. Vor allem die Spieler-Animationen sind beeindruckend realitätsnah, Stars oft schon an ihren Bewegungen und ihrem Spielstil zu erkennen. Die Stadion-Atmosphäre ist indes mau.

Die Stärken und Schwächen von "PES 2020" Was sind die Stärken, Schwächen und Neuerungen von "eFootball PES 2020"? Diese Fotostrecke gibt einen Überblick über die neue Version, die für PC, Playstation 4 und Xbox One erschienen ist. (Hinweis: Alle folgenden Screenshots stammen von einer normalen Playstation 4.) Spielerisch ein Volltreffer: Auf dem Platz spielt sich "PES 2020" noch etwas runder als der ohnehin schon gut ausbalancierte Vorgänger. Das Spielgeschehen ist einen Tick langsamer und dadurch taktischer geworden, zudem spielt auch die Physis der Spieler eine größere Rolle. Bekannte Spieler sind problemlos zu erkennen, teils schon an ihren Bewegungen. In der Nahaufnahme wirken viele Spielergesichter aber unnatürlich, was vor allem an der Darstellung der Augen und Münder liegt. Die Taktik-Einstellungen sind gewohnt umfangreich, mit denen von "PES 2019" aber nahezu identisch. Neu hinzugekommen ist die Option "Positionstreue", die wir hier als FC Barcelona gegen Juventus Turin anwenden. Das Geschehen auf dem Platz sieht gut aus, besonders bei den Spieleranimationen hat Konami viel richtig gemacht. Der Spielablauf wirkt fast durchgehend wie aus einem Guss und trotzdem nicht wie von langer Hand vorausberechnet. In den ersten Test-Tagen machte es uns auch mehr Spaß als im Vorgänger, gegen computergesteuerte Teams anzutreten. "PES 2020" kommt mit einer neuen Kameraperspektive namens "Stadion". Durch sie betrachtet erinnert das Geschehen stark an eine echte Fußballübertragung. Dem Spieler bietet die "Stadion"-Ansicht vor allem viel Übersicht. Der FC Liverpool, der hier gegen Manchester United antritt, heißt in "PES 2020" standardmäßig Liverpool R: Auf dem PC und der Playstation 4 lässt sich ein Team wie Liverpool aber mit wenig Aufwand editieren, so dass es seinen richtigen Namen sowie sein echtes Logo und seine echten Trikots bekommt. Lizenzen hat Konami dieses Jahr unter anderem für die französische, die italienische und die portugiesische Liga. Die englische und die spanische Liga dagegen sind nicht mit ihren Original-Wettbewerbsnamen vertreten. Frauenteams gibt es anders als bei "Fifa" überhaupt keine. An deutschen Vereinen bietet "PES 2020" Bayern München, Bayer Leverkusen und den FC Schalke 04. Fans des Spiels arbeiten aber längst an umfangreichen Bundesliga-Patches, die sich auf der Playstation 4 per USB-Stick einspielen lassen. Auf der Xbox One fehlt die dafür nötige Import-Funktion. Auf dem PC ist die Integration von Fan-Patches aus dem Netz am einfachsten. Wer will, kann auch jederzeit selbst Hand anlegen: Der Editier-Modus taucht prominent im optisch erneuerten Hauptmenü des Spiels auf. Er bietet zahlreiche Optionen, vom Umbenennen von Spielern, Vereinen und Stadien bis zum Umbau ganzer Wettbewerbe. Ein Übersicht aller "PES 2020"-Lizenzen findet sich hier. Der "Meisterliga"-Modus, einst das Glanzstück von "PES", wurde für die neue Version ein wenig aufpoliert. Neben neuen Optionen wie verschiedenen Startbudgets gibt es vor allem neue Videosequenzen, die wichtige Spiele wie etwa Saisonauftakt-Partien oder Derbys einläuten. Die "Meisterliga" ist ein reiner Offline-Modus. In der "Meisterliga" wird eine mehrjährige Trainer-Laufbahn simuliert. Man kümmert sich um die Taktik, handelt Transfers aus, versucht, seine Spieler bei Laune zu halten, spielt aber auch die Partien selbst. Der Spieler schlüpft dabei in den Körper eines Altstars. Wir haben uns hier für Johan Cruyff und gegen unter anderem Diego Maradona und Lothar Matthäus entschieden. In gelegentlich eingestreuten Pressekonferenzen kann der Spieler seine Sicht auf den Saisonverlauf zu Protokoll geben. Allzu aufregend sind die Fragen und die passenden Antwort-Optionen jedoch nicht. Die Spieltiefe eines reinen Managerspiels wie "Football Manager" hat der "Meisterliga"-Modus bei Weitem nicht. Hier haben wir mit Liverpool den Super Cup gewonnen, der in "PES 2020" Superpokal heißt. Auch das Wort Champions League begegnet einem nur, wenn man das entsprechende, im Spiel vorhandene Turnier per Editor umbenennt. Die Champions-League-Lizenz hat Konkurrent "Fifa". Die "Meisterliga"-Saisons machen durchaus Laune, insofern einem Spiele gegen Computergegner grundsätzlich Spaß machen. In unserer Testsaison sind wir mit Liverpool englischer Meister geworden, während wir in der Champions League im Halbfinale scheiterten. Hier spielen wir kurz nach Saisonende gegen eine Weltauswahl. Während die "Meisterliga" ein wenig aufgepeppt wurde, hat Konami bei anderen Modi kaum etwas verändert. Das Spielen von "Werde zur Legende" etwa, einem Offline-Modus, in dem man die Geschicke eines einzelnen Spielers kontrolliert, ist wie in den Vorjahren nicht allzu erfüllend. Gerade am Anfang einer "Werde-zur-Legende"-Karriere sind die Partien eher Geduldsspiele. Als Mittelstürmer etwa hat man in jedem Spiel nur eine Handvoll Chancen, ins Geschehen einzugreifen. Die restliche Zeit muss man sich damit begnügen, das Spielgeschehen hinter sich aus der Ferne zu beobachten. Mit "MyClub" hat Konami auch sein Pendant zum beliebtesten "Fifa"-Modus "Ultimate Team" wieder an Bord. Auch bei "MyClub" geht es darum, an möglichst gute Spieler verschiedener Vereine zu kommen und sich daraus ein eigenes Superteam zusammenzustellen. Bislang hat Konami für die kommende "MyClub"-Saison aber kaum Unterschiede zum Vorjahr in Aussicht gestellt. Wie bei "Ultimate Team" kann man auch bei "MyClub" echtes Geld in virtuelle Währung investieren. Gefühlt ist der Druck, zusätzlich zum Kaufpreis des Spiels noch etwas auszugeben, aber geringer als bei "Ultimate Team". Bei "MyClub" kommt man traditionell schneller an Superstars für seine Mannschaft als in "Ultimate Team". Der vielleicht spaßigste Spielmodus von "PES 2020" ist der Koop-Modus, in dem zwei oder drei Spieler zusammen gegen zwei oder drei andere antreten, wahlweise offline oder online. In der Halbzeit und nach Schlusspfiff bekommt dabei jeder Teilnehmer noch eine Bewertung zur Leistung. Allgemein lässt sich "PES 2020" gut an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Man kann das Spiel zum Beispiel so einstellen, dass es einen bei den Pässen oder bei den Schüssen ein wenig oder sehr stark unterstützt, aber alternativ auch alles auf "manuell" stellen. Einsteigern macht es Konami jedoch nicht leicht, sich in den Einstellungen zurechtzufinden. "Fifa" ist definitiv einsteigerfreundlicher.

Kaum Neues bei "MyClub"

In den Modi wurde die "Meisterliga" mit neuen Start-Optionen und Videosequenzen aufgepeppt, die man bald überspringt. Die Spieler-Karriere "Werde zur Legende" und "MyClub", das Pendant zum wichtigsten "Fifa"-Onlinemodus "Ultimate Team", scheinen dagegen zu stagnieren. Neu ist für Online-Spieler lediglich der Modus "Matchday", in dem viele Spieler zugleich aktuelle Derbys nachspielen und sich dabei auf eine bestimmte Seite schlagen.

An deutschen Teams bietet "PES 2020" nur Bayern München, Bayer Leverkusen und Schalke 04. Frankreichs und Italiens erste Liga beispielsweise sind dagegen mit Originaldaten im Spiel (inklusive Juventus Turin, das in "Fifa 20" "Piemonte Calcio" heißen wird). Alle englischen und spanischen Vereinen außer Arsenal, Manchester United und dem FC Barcelona bieten derweil echte Kader, aber Fake-Vereinsnamen. Die meisten Nationalteams sind authentisch vertreten, 2020 liefert Konami noch ein EM-Update nach.

Beim Füllen der Lizenzen-Lücken hilft wie gewohnt ein umfangreicher Editor. Mit ihm lassen sich Originaldaten selbst nachtragen oder Datensets von Dritten einspielen. Der Offline-Teil des Spiels lässt sich so noch stark aufpeppen.

Am besten mit mehreren auf der Couch

Am besten ist "PES 2020" ganz klar, wenn man Duelle mit Mitspielern neben sich auf der Couch mag. Für Offline-Partien gibt es die spannendsten Spiel-Optionen, E-Sport-Einstellungen inklusive. Hier stellt das Spiel "Fifa 19" und seinen Vorgänger in den Schatten. Spieler mit Online-Fokus haben es dagegen weiter schwer, "PES" zu lieben. Die wenigen Neuerungen, die "PES 2020" bietet, hätte Konami jederzeit per Update nachliefern können.

Für Fans bleibt ein Spiel, das einen Tick runder wirkt als "PES 2019". Neueinsteiger bekommen eine teils schwergängige, aber sehr ernsthafte "Fifa 2020"-Alternative - wenn auch ohne Bonbons wie Straßenfußball.