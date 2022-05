Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Im Vergleich zu einem Xbox-Controller fehlt dem Fisher-Price-Pad der rechte Analogstick. Rudeisms modifizierte Variante des Pads aber macht es möglich, dem linken Analogstick in Spielen temporär die Funktion des rechten Sticks zuzuweisen, indem der Benutzer den gelben Schalter unten rechts umlegt. Auf dieselbe Art lässt sich zum Beispiel auch einer der vier Buttons in eine Start-Taste umwandeln. Das von Rudeism per USB verkabelte Kleinkinder-Pad hat so insgesamt mehr Funktionen, als man auf den ersten Blick erahnt. Manche davon lassen sich jedoch nicht gleichzeitig einsetzen.