Computerspiel "Elite" wiederentdeckt Zurück im Pixel-Weltraum der Achtziger

Mit revolutionärer Technik und bis dato nicht gekannter spielerischer Freiheit markierte "Elite" 1984 einen Meilenstein in der Spielegeschichte - wohlgemerkt in Großbritannien und zuerst nur auf dem 8-Bit-Computer BBC Micro.

Zum Veröffentlichungszeitpunkt der Weltraumsimulation war ich zu jung, um davon Notiz zu nehmen. Erst als ich vier Jahre später in einer älteren Ausgabe der Computerzeitschrift "Happy Computer" blätterte, erfuhr ich von der C64-Version des von Ian Bell und David Braben entwickelten Meisterwerks.

Acht Galaxien, 2040 Planeten und die freie Wahl, als Händler, Pirat oder Kopfgeldjäger durchs All zu reisen, weckten meine Neugier. Allerdings sprach mich das im Heft abgedruckte Bildschirmfoto kaum an: Pechschwarzer Weltraum, durchzogen von grellen Punkten und kantigen Linien - was sollte daran so toll sein?

Doch der Autor des Artikels bezeichnete "Elite" als "echtes Kultspiel", schwärmte von einem "komplexen Programm mit fantastisch schneller 3D-Vektorgrafik, interessantem Ablauf und hoher Motivation". Mir war klar: "Elite" musste man gespielt haben, um mitreden zu können.

Wenig später ratterte die Spieldiskette im Laufwerk meines C64. Als Kind fehlte mir allerdings die Geduld, ein ganzes Universum zu bereisen. Ich startete "Elite" immer mal wieder für eine halbe Stunde, nur um es dann zugunsten bunter Hüpfspiele wie "The Great Giana Sisters" beiseite zu legen. Ob ich heute mehr Ausdauer habe?

So sah in den Achtzigern "Elite" aus Zweimal "Elite" auf einem Foto: Die linke Box zeigt die originale Kassettenversion für den BBC Micro, nebst buntem Coverbild und großzügiger Ausstattung. Dazu zählen ein Poster und die Novelle "The Dark Wheel", die der 2009 verstorbene britische Autor Robert Holdstock verfasst hat. Die rechte Box gehört zur 1988 veröffentlichten Amiga-Umsetzung, die nur aus einer Diskette sowie einem Anleitungsheft besteht. Eigentlich war hier ein Foto der C64-Version geplant, die auf einem Originalcomputer läuft. Doch in Ermangelung eines funktionierenden Rechners spielte unser Autor "Elite" auf seinem alten Commodore Amiga - stilecht mit dem kultigen Competition-Pro-Joystick. Die Amiga-Adaption ist im Vergleich zur C64-Fassung etwas farbenfroher. Ein schlichter Kreis reichte 1984 für Weltraum-Feeling aus. Oben rechts fliegt ein fremdes Raumschiff, während das ellipsenförmige Radar sämtliche Gegner in der näheren Umgebung andeutet. Auf dem Screenshot ist die Originalversion von "Elite" für den seinerzeit in Großbritannien populären 8-Bit-Heimcomputer BBC Micro zu sehen. Sie ist ein gutes Stück schneller als die hierzulande populäre C64-Adaption. Kein Grafikfehler, sondern eine dramatische Kampfszene aus der C64-Version von "Elite": Während das Schiff vor uns flüchtet, durchbricht unser Laser seine Schutzschilde. Die C64-Version von "Elite" gehörte zu den ersten Spielen überhaupt, die komplett ins Deutsche übersetzt wurden. Hier sind die Sternensysteme eingeblendet, die der Spieler mit seinen derzeitigen Treibstoffreserven erreichen kann. Eine der ständig rotierenden Orbitalstationen im Visier des Raumschiffs. Das Bild stammt von der einzigen Konsolen-Umsetzung von "Elite", sie erschien 1991 für das Nintendo Entertainment System (NES). Ian Bell, einer der beiden Urväter des Spiels, bezeichnet sie als die beste 8-Bit-Version und bietet sie - genau wie alle anderen Umsetzungen - auf seiner Website kostenlos zum Download an. Interessierte können den Klassiker per Emulator auf PC oder Mac spielen. Bis 1991 erschienen zahlreiche "Elite"-Versionen für verschiedene Computersysteme. Als eine der besten Umsetzungen gilt die Portierung für den damals sehr teuren Heimcomputer-Exoten Acorn Archimedes: Sie ist bunt, schnell und mit einer ausgereifteren Künstlichen Intelligenz ausgestattet, weshalb sich fremde Raumschiffe auch untereinander bekriegen.

Rückkehr ins Leesti-System

Leider versagte der C64 eines Kollegen, den ich mir dafür ausgeliehen hatte, seinen Dienst. Deshalb greift Plan B: Ich spiele den Klassiker auf meinem alten Amiga.

Ein konkretes Ziel gibt es in "Elite" nicht. Ich bin Commander Jameson, besitze ein Raumschiff namens Cobra Mk III und starte auf der Orbitalstation des Lave-Systems. Mein Startkapital in Höhe von 100 Credits darf ich beliebig in Waren wie Textilien oder Luxusgüter investieren.

Auf Tastendruck hebe ich ab und blicke auf die kargen Konturen eines Planeten. Inspiziere ich die Station von außen, sehe ich andere Schiffe, die ebenfalls ablegen oder andocken. Ich rufe die Sternenkarte auf, wähle das Leesti-System als Flugziel und düse per Hyperraumsprung los. Vor Ort steuere ich erneut eine Station an, um meine Fracht zu verkaufen und Treibstoff zu tanken. Allerdings erfordert "Elite" spätestens jetzt Geduld - und ein wenig Glück.

Dank Zeitsprung kann ich einen Großteil der Strecke überspringen, bis ich dem Planeten - und der ihn umrundenden Zaumstation - nahe komme. Den Rest des Weges muss ich in Echtzeit erdulden, was bestenfalls knapp fünf Minuten dauert. Weil mir ein Schiff entgegenkommt, warte ich sogar noch länger. Zum Glück ist es kein Pirat; ein kräftezehrender Kampf bleibt mir erspart.

Die weiteren Spiele der "Elite"-Reihe im Überblick Fans mussten lange auf eine Fortsetzung von "Elite" warten. Zunächst erschien 1991 eine grafisch verbesserte PC-Version namens "Elite Plus". Sie stammte vom schottischen Entwickler Chris Sawyer, der acht Jahre später mit der Freizeitpark-Simulation "Rollercoaster Tycoon" seinen eigenen Hit schuf. 1993 kam "Frontier: Elite II" auf den Markt. "Elite"-Miterfinder Ian Bell hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits aus der Spieleentwicklung zurückgezogen, weshalb David Braben das Spiel fast im Alleingang programmierte. Nach seiner Veröffentlichung spaltete "Frontier" die Gemüter: Während die einen von der unglaublichen Größe des Spiels mit seinen 100 Milliarden Sonnensystemen überwältigt waren, kritisierten die anderen die Austauschbarkeit der Grafik und die sehr komplizierte Steuerung. "Frontier: First Encounters" von 1995 war ursprünglich als Erweiterung zu "Frontier: Elite II" gedacht, wurde letztlich aber als offizieller dritter Teil der Serie vermarktet. Real gefilmte Schauspieler und verschiedene Zeitungen, die so etwas wie eine Geschichte vermitteln wollten, konnten allerdings nicht über die hohe Bug-Dichte eines insgesamt enttäuschenden Spiels hinwegtäuschen. Seit 2014 sind Weltraum-Fans dank "Elite: Dangerous" in einem der größten virtuellen Universen der Spielegeschichte unterwegs. Großartige Grafik, bombastischer Sound, Multiplayer-Modus, VR-Unterstützung und ständig neue Inhalts-Updates sorgen dafür, dass der für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältliche Titel auch heute noch beliebt ist. Die gesamte Serie vereint und eingekeilt zwischen unseren beiden "Elite"-Originalen. Die physische Version von "Elite: Dangerous" gibt es nur im Online-Shop von Entwickler Frontier Developments, der darunter liegende Soundtrack ist aktuell ausverkauft.

Als ich endlich die Station erreiche, steht das nächste Problem an: das Andocken. Dazu muss ich mein Raumschiff durch eine schmale Öffnung in der Raumstation steuern, die kontinuierlich um ihre eigene Achse rotiert. Zwar gibt es in "Elite" einen Landecomputer, dieser kostet allerdings 1500 Credits, die ich noch nicht habe. Also muss ich so durch - und bin überrascht, dass mir die Landung gleich beim ersten Versuch gelingt. Früher kam mir das Manöver deutlich schwerer vor.

Kubrick lässt grüßen

In der Station verkaufe ich meine Waren und decke mich mit Computern ein, die ich im benachbarten Diso-System gewinnbringend verhökere. Die vielen Credits benötige ich im Spielverlauf für bessere Waffen, mehr Laderaum und nicht zuletzt für Schiffserweiterungen wie den galaktischen Hyperraum-Antrieb, der den Besuch aller "Elite"-Galaxien ermöglicht. Und natürlich für den Dockingcomputer, den ich mir bald leisten kann.

Während ich ihn zum ersten Mal benutze, ertönt der Donauwalzer von Johann Strauß. Ich bekomme Gänsehaut; es fühlt sich fast an wie damals. Dass Bell und Braben "2001: Odyssee im Weltraum" liebten und vieles in "Elite" eine Hommage an Stanley Kubricks Filmklassiker ist, war mir als Kind nicht bewusst. Die Landesequenz in "Elite" ist klar von der in Kubricks Film inspiriert.

Irgendwann greifen mich Piraten an. Ich räume die Angreifer mit gezielten Joystickmanövern aus dem Weg. Die Spielgeschwindigkeit reduziert sich während des Kampfes auf gefühlt ein Bild pro Sekunde. Aber damit komme ich klar. Mein Weg zum Reichtum gerät erst in Gefahr, als ich versehentlich einen Handelsfrachter abschieße und von der Polizei verfolgt werde. Egal, wie viele Spacecops ich abschieße, es tauchen ständig neue auf. Letztlich wähle ich die Flucht per Hyperraumsprung. Mein Sprit reicht gerade noch, um mich in ein anderes System zu retten. Puh, Glück gehabt.

Damals zu kompliziert, heute zu simpel

Als Kind war ich von "Elite" oft überfordert: Einerseits faszinierte mich diese schwarze Leere, dieses riesige All voller Möglichkeiten. Andererseits kam ich mit der Steuerung nicht klar. "Elite" braucht aufgrund seiner Komplexität mehr als einen Joystick, es erfordert das Lernen zahlreicher Tastaturkommandos.

Heute fällt mir das Spielen deutlich leichter, wobei ich von meinen Erfahrungen mit der aktuellen Version "Elite: Dangerous" profitiere. Gegenüber dem 2014 veröffentlichten Onlinespiel ist die Urfassung simpel, weil sich der Spielablauf schnell wiederholt. Klar, ich könnte noch Gesteinsbrocken per Asteroidenlaser plündern oder die beiden Geheimmissionen absolvieren. Oder ich schieße mehr als 6400 (!) Raumschiffe ab, um den namensgebenden Fliegerrang "Elite" zu erreichen. Aber irgendwie sieht und fühlt sich alles gleich an. Ich starre eben auf einen schwarzen Bildschirm mit weißen Punkten und Linien.

Ein Jahrhundertspiel

Trotzdem beeindruckt es mich, wie Bell und Braben auf den Heimcomputern der damaligen Zeit ein ganzes Universum erschaffen haben. So opulent heutige Games auch sind, strahlen die wenigsten eine Faszination wie "Elite" aus. Auch wenn das Weltraumepos nicht zu meinen Lieblingsklassikern zählt, gibt es kaum einen anderen Titel, vor dem ich mehr Respekt habe.

"Elite" war ein Wendepunkt, der mit Konventionen brach und die Konkurrenz technisch deklassierte. Es hat bis heute seine Spuren im Medium Computerspiel hinterlassen und zahlreiche Spielemacher inspiriert - zu offenen Welten wie in "Grand Theft Auto", zu freien Spielkonzepten à la "Die Sims" oder zu Entdeckerparadiesen wie "Minecraft".