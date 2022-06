Die App des Beckenbodentrainers Elvie kommt mit einem minimalistischen Interface daher – und bietet dazu das passende Gameplay. Auf der Startseite sehe ich per Zeitstrahl meinen aktuellen Fortschritt, dann starte ich schon in die Trainings-Session. Die App hat vier Fertigkeiten-Level – Training, Anfänger, Kompetent und Fortgeschritten – denen ich mich Schritt für Schritt stelle. Die Übungen in Form von Mini-Games sind dabei in jedem Level fast identisch, nur der Schwierigkeitsgrad variiert.

Die Spielfigur ist ein stilisierter Diamant, den ich über das vaginal eingeführte Gerät wie in einem Jump 'n' Run von links nach rechts steuere. Mit gezieltem An- und Entspannen meiner Beckenbodenmuskulatur lasse ich den Diamanten nach oben steigen (anspannen) oder wieder nach unten fallen (entspannen). Im »Pulse«-Spiel muss ich durch rasch aufeinanderfolgendes An- und Entspannen den Diamanten in Zickzackbewegungen steuern und Punkte einfangen. Und beim »Hochziehen« muss ich ihn eine bestimmte Zeit lang oberhalb einer Linie oder innerhalb eines erhöhten Kreises halten. Die anderen Übungen verhalten sich ganz ähnlich.

Das alles klingt unspektakulär. Kombiniert mit der minimalistischen Optik hat dieses Prinzip aber seinen Reiz, auf mich hat es eine beruhigende Wirkung. Die gedeckten Farbtöne und die reduzierte Umgebung innerhalb der App erinnern mich zudem an Indie-Hits wie »Flower« oder »Journey«. Den Elvie Trainer benutze ich daher gern wieder, er ist quasi der Walking Simulator unter den getesteten Geräten: Eigentlich passiert nicht viel, aber es ist faszinierend, im Spiel zu sein.

Die Games des Perifit: »Flappy Bird« und Autorennen