Fachkräftemangel in der Gamesbranche »Der Standort Deutschland macht es für uns schwieriger«

Schwer macht es der Gamesbranche auch, dass Firmen aus anderen Branchen das für sie interessante Personal ebenfalls umwerben, von VW über Siemens bis zum Engine-Anbieter Unity. Überall sind Fachkräfte mit tiefgehender IT-Kenntnis gefragt – und vielerorts werden deutlich bessere Gehälter gezahlt als in der deutschen Spieleentwicklung. »Ich würde gern jedem mehr Geld geben«, sagt Johannes Roth. »Aber es ist nicht einfach, überhaupt erfolgreich mit Games zu sein. Das eine Spiel muss das nächste finanzieren.«

Kaum ein Studio macht seine Gehälter transparent

Zur Frage, was sie ihren Angestellten zahlen, hüllen sich die meisten Studios in Schweigen. Eine Ausnahme ist die Hamburger Firma InnoGames, die 2022 Einblick in ihre Gehaltsbänder gab. Dabei zeigte sich zum Beispiel, dass Senior Game Designer damals 58.000 bis 85.000 Euro Jahresbruttogehalt bekamen, Senior Entwicklerinnen hingegen schon 75.000 bis 96.000 Euro. Ein Senior Artist durfte derweil nur mit 48.000 bis 86.000 Euro rechnen. Es zeigte sich also eine große Diskrepanz zwischen den verschiedenen Disziplinen. Was man bei den Zahlen auch noch bedenken sollte: InnoGames gilt als vergleichsweise zahlungskräftig und setzt auf Mobile- und Browser-Games. Sie lassen sich leichter monetarisieren und können, bei Erfolg, ein deutlich größeres Publikum erreichen.

Laut dem Portal Stepstone liegt das durchschnittliche Gehalt eines Game Developers in Deutschland nur bei 43.300 Euro. Das Gros der Spieleentwickler verdient also wohl merklich weniger als die InnoGames-Angestellten – und deutlich weniger als Developer bei VW oder Siemens, wo erfahrene Entwickler bei über 100.000 Euro pro Jahr landen können.

Wer nicht wirklich für Spiele brennt, wechselt auf Dauer womöglich lieber die Branche. Zumal im schnelllebigen Games-Geschäft zuletzt auch Firmen wie InnoGames Stellen strichen. Und auch um die Zukunft von Ubisoft machen sich Branchenbeobachter angesichts mancher Projekteinstellungen, Verschiebungen und Spieleflops schon seit Längerem Sorgen .

Ein Vor-, aber auch Nachteil der Gamesbranche ist noch ihr projektbasierte Arbeiten. Oft werden Fachkräfte für die Produktion eines Spiels – also für meist drei bis fünf Jahre – eingestellt. Darauf folgt im besten Fall direkt das nächste Projekt erfolgreicher Teams. Aber die Angestellten können dann auch wieder weg sein.

Wer will nach »GTA« ein Indie-Spiel machen?

Für »eine große IP«, eine international bekannte Marke also, finde man leichter Leute, sagt Martin Ditter, der Co-Gründer des sogenannten Games Network, das sich dem Problem des Fachkräftemangels in der deutschen Branche annimmt. »Wenn ein Studio danach aber ein kleineres Projekt macht, wird es viel schwieriger.«

»Wir treten an Studios heran, vernetzen auf LinkedIn oder werden auch von Games-Unternehmen angefragt«, erklärt Ditter seine Arbeit. Oft gehe es darum, die passende Fachkraft mit dem passenden Studio zusammenzubringen. »Gerade für kleinere Studios können wir eine preiswertere Alternative zu teuren Stellenanzeigen sein«, meint er. Denn jene Studios hätten eigentlich kaum Geld für langwierige Suchen. Obwohl gerade sie Fachkräfte benötigen, um voranzukommen.

»Jemand, der ein ›GTA‹ entwickelt hat, wird nicht so offen sein für ein Indie-Spiel«, skizziert Ditter ein Grundproblem. Die Unternehmen müssten also ständig zusehen, immer an prestigeträchtigen Projekten zu arbeiten. Für solche Projekte ist der deutsche Markt nur bedingt bekannt. Erst kürzlich setzte das Studio Daedalic ein Spiel mit »Der Herr der Ringe«-Lizenz ziemlich in den Sand .

Auch das in der Pandemie immer üblicher gewordene Remote-Arbeiten lockt offenbar nur bedingt Spezialistinnen und Spezialisten etwa aus den USA oder Japan in die deutschen Firmen. Sie haben in ihren Ländern die Chance, an gigantischen Spielen zu arbeiten, die sich in jedem Lebenslauf gut machen. Spiele, wie sie in Deutschland einfach kaum entstehen.