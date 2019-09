"Fifa 20" im Test Turbodribblings auf Betonboden

Der Ball scheppert gegen den Maschendrahtzaun, prallt zurück auf den Betonboden. Mit einer Körperdrehung zieht der Spieler den Ball unter seiner Sohle hindurch, bugsiert ihn dann mit der Hacke zum Mitspieler. Der setzt zum Fallrückzieher an und versenkt den Ball im Holzgehäuse. Zu Hip-Hop-Beats tanzt der Torschütze über den Platz, die Zuschauer filmen das per Smartphone-Kamera.

Mit dem neu hinzugekommenen Kleinfeldmodus "Volta" wirft "Fifa 20" den Dribbelturbo an. Das Fußballspiel, von dem Herbst für Herbst eine neue Version erscheint, setzt so einen interessanten Gegenpunkt zum fast heiligen Ernst der üblichen Elf-gegen-Elf-Partien.

In Hinterhof-Käfigen oder auch mal auf einem Hochhausdach tricksen sich selbst erstellte Charaktere, aber auch Fußball-Weltstars durch allerlei Spielvarianten, von Drei gegen Drei bis Futsal. Gegenspieler werden getunnelt oder per Bande überspielt - und wer ein Tor schießt, zeigt akrobatische Jubeltänze in "Fortnite"-Manier. Das erinnert an den eingestellten "Fifa"-Ableger "Fifa Street", aber auch an den legendären Hallenmodus aus "Fifa 97" und "Fifa 98", dem viele Spieler über Jahre nachtrauerten.

Wie "Fifa" auf Speed

"Volta", das sowohl ein Extra-Modus ist, als auch Bestandteil des sogenannten Anstoß-Modus', ist eine coole Neuerung. Für einen feuchtfröhlichen Abend zu viert auf der Couch gibt es im Bereich Fußballgames nichts Aktuelles, das so einsteigerfreundlich und abwechslungsreich ist wie die Kleinfeld-Partien. "Volta" ist actionreicher und simpler als der Rest von "Fifa", basiert vom Spielgefühl her aber auf den Elf-gegen-Elf-Partien, so dass sich Serienfans kaum umstellen müssen, aber auch Anfänger gut mitkommen.

Im Gesamtkonstrukt "Fifa" mit seinen zahlreichen Spielmöglichkeiten ersetzt der "Volta"-Modus den vergangenes Jahr auserzählten Karrieremodus "The Journey", der sich um den virtuellen Fußballstar Alex Hunter drehte. Als Teil von "Volta" wird nun eine neue Story erzählt, die jedoch hinter "The Journey" zurückbleibt. Man kann die Handlung kaum beeinflussen, noch weniger als Alex Hunters Laufbahn. Wer etwa aus einem Turnier fliegt, sieht eine kurze Zwischensequenz und muss den Wettkampf dann von vorne beginnen.

Auch die Dialoge aus der Straßenfußball-Welt wirken platt oder zu bemüht jugendsprachlich. So fallen Sätze wie "Zeigen wir der Welt, was wir draufhaben" und "Ich gestehe, ich bin richtig gehyped". Interessant ist dagegen, dass man sich dieses Mal seinen Helden - oder alternativ auch seine Heldin - selbst basteln kann. Dabei lassen sich allerlei Details festlegen, von der Augenfarbe bis zum Lieblingsjubel. Mit der Zeit verbessern sich die Spielerwerte, was motiviert, zumal man gesammelte Erfahrungspunkte selbst verteilen darf.

Preisabfragezeitpunkt:

23.09.2019, 13:59 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE FIFA 20 - Standard Edition - [PlayStation 4] Hersteller: Electronic Arts Preis: EUR 59,00

Etwas unnötig wirkt der Online-Zwang rund um den "Volta"-Storymodus. Dieser Teil von "Fifa" funktioniert nur, wenn eine Verbindung zu den Spiel-Servern besteht - selbst wenn man im Verlauf der Geschichte allein gegen computergesteuerte Gegner antritt.

Enttäuschend ist auch, dass Hersteller EA Sports keine Online-Bolzplatzduelle gegen Freunde zulässt: "Volta" lässt sich übers Netz nur per Ligamodus gegen menschliche Zufallsgegner spielen oder offline gegen Freunde auf der Couch. Das wirkt im Jahr 2019 halbherzig und aus der Zeit gefallen.

Schnellere Sprints, wertvollere Tore

Zu viele künstlich wirkende Einschränkungen gibt es auch für andere, teils neue Spaß-Modi wie "Überraschungsball". In diesen Duellen sprinten die Spieler schon mal mit doppeltem Tempo über den Rasen oder Tore zählen dreifach.

Mit Freunden lassen sich Quatsch-Partien wie "Überraschungsball" oder auch das aus "Fifa 19" bekannte "Survival" aber nur spielen, wenn man zusammen vor der Konsole sitzt oder sich über den Karten-Sammelmodus "Fifa Ultimate Team" (FUT) verbindet. Wer dagegen mit Freunden aus dem Netz auf ein Bundesliga-Duell im Spaßmodus hofft, sucht diese Spieloption vergeblich.

Ein wenig wirkt das, als wolle EA Sports noch mehr Spieler als ohnehin schon für "FUT" gewinnen, den beliebtesten, aber auch fragwürdigsten "Fifa"-Modus. Spieler bauen darin nach und nach ihre Traummannschaften auf, können sich dabei aber durch den Kauf sogenannter Fifa Points mit echtem Geld einen Vorteil verschaffen.

Preisabfragezeitpunkt:

06.06.2019, 13:20 Uhr

Ohne Gewähr ANZEIGE Markus Böhm, Danial Montazeri

Fußballgames. 100 Seiten (Reclam 100 Seiten) Verlag: Reclam, Philipp, jun. GmbH, Verlag Seiten: 100 Preis: EUR 10,00

Die Elf-gegen-Elf-Partien, die auch in "FUT" gespielt werden, bieten dieses Jahr wenig Neues. Würde Cristiano Ronaldo nicht in einem Trikot von "Piemonte Calcio" über den Platz rennen, würde man als neutraler Zuschauer wohl kaum merken, dass gerade nicht "Fifa 19" läuft, sondern sein Nachfolger. Der Grund für den Trikottausch: Die Lizenz für Juventus Turin hat der ewige Rivale "eFootball PES 2020" dieses Mal exklusiv, EA musste Ronaldos Mannschaft einen Fantasienamen verpassen.

Hoffen auf den Abpraller

An das Fake-Trikot hat man sich schnell gewöhnt, und auch bei der Steuerung bleibt das meiste beim Alten: Am Spielfluss, an den Spielerbewegungen und der Ballbeherrschung hat sich fast nichts verändert. Lediglich an der Ballphysik scheinen die Entwickler geschraubt zu haben: Die Kugel springt nun leichter vom Fuß und hoppelt bei Pässen eher über den Rasen. Trotzdem kann man mit guten Spielern weiter vergleichsweise schnell das Mittelfeld überbrücken. Und wenn man mal beim Abschluss schwächelt, kann man stets auf einen Abpraller hoffen.

Herausfordernd für Serienfans ist am ehesten die Kontrolle der Abwehrreihe - EA Sports will dieses Jahr das manuelle Verteidigen attraktiver machen. Etwas abgewandelt wurde auch das Freistoß- und Elfmeter-System, das nun mehr Einarbeitung fordert.

Letztlich erinnern die Kicks aber doch wieder stark an "Fifa 19". Man könnte meinen, die Energie, die EA Sports in "Volta" gesteckt hat, habe beim Überarbeiten des stärker als Simulation inszenierten Hauptspiels gefehlt, dessen 19er-Version vor allem von E-Sportlern häufig kritisiert worden war. Ob sie mit "Fifa 20" glücklicher werden, lässt sich nach wenigen Testtagen schwer prognostizieren. Mit "Volta", "Überraschungsball" und Co. ist "Fifa" diesmal aber abwechslungsreicher und partytauglicher denn je - und das dürfte zumindest Gelegenheitsspieler freuen.

Hinweis: Wer unsicher ist, ob sich der Kauf von "Fifa 20" lohnt, kann das Spiel über die Flatrate EA Access zehn Stunden lang testen - und das bereits vor dem offiziellen Release am 27. September. Kündigt man das Abo sofort wieder, kostet das Probespielen einmalig vier Euro.