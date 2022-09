In jedem Fall EA Sports' clever-dreister Ansatz, den Spielekauf zu ritualisieren. Darauf, dass seit 1993 Jahr für Jahr ein neuer Teil erschienen ist, gibt es zwei Perspektiven. Einmal die, die den Hersteller in schlechtes Licht rückt, weil er jeden Herbst Eintrittsgeld für eine virtuelle Welt verlangt, die fast dieselbe ist wie im Vorjahr. In eine Welt, in der bei »Fifa 23« Erling Haaland jetzt eben für Manchester City statt für Borussia Dortmund spielt und in der es nun sogenannte Power-Schüsse gibt; als habe Haaland bisher nicht fest genug schießen können.