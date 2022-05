Auf manche Dinge war im Geschäft mit dem virtuellen Fußball seit den Neunzigerjahren Verlass. Etwa darauf, dass EA Sports Jahr für Jahr Neuauflagen seines Spiels »Fifa« auf den Markt bringt und Fußballfans so immer wieder aufs Neue zur Kasse bittet. Oder darauf, dass »Fifa« eben »Fifa« heißt, in der Tradition des ersten Serienteils »Fifa International Soccer«, der 1993 erschien.

Fifa, der Name des Weltfußballverbands, das ist für viele ein Synonym für Konsolenfußball, für einen Videospiel-Bestseller. Allein in Deutschland hat sich »Fifa 21«, der zweitjüngste Serienteil, mehr als zwei Millionen Mal verkauft.

Das nächste Spiel der Reihe heißt bei Erscheinen diesen Herbst zwar noch »Fifa 23«. Vom Sommer 2023 an jedoch wird EA seinen Digitalkick unter einem neuen Namen vermarkten, als »EA Sports FC«. Das an den Herstellernamen angefügte »FC« steht dabei für Football Club.

David Jackson, bei EA Sports als »VP Brand« für die Marke »Fifa« verantwortlich, sagte dem SPIEGEL nun, die Verhandlungen mit der Fifa seien nicht an den Kosten für die Lizenz gescheitert. »Natürlich spielt Geld bei jeder Verhandlung eine Rolle«, so Jackson. »Aber ich denke, dass es für keine der beiden Seiten der entscheidende Faktor war.«

Die Entscheidung ist endgültig

»Es ist wichtig, dass wir die Freiheit haben, möglichst beeindruckende Erlebnisse zu erschaffen«, erklärte Jackson den Antrieb seiner Firma. Als Lizenzpartner der Fifa sei das »nicht zwangsläufig möglich« gewesen. Ausgebremst sieht sich EA Sports ihm zufolge dadurch, dass es aufgrund des Namens-Deals bislang nicht unabhängig vom Verband entscheiden kann, mit welchen Drittfirmen es für und rund um sein Fußball-Videospiel kooperiert. »Wir wollen sicherstellen, dass wir viel, viel mehr Marken und Partner einbinden«, sagte Jackson.

»Wollen wir etwa mit einem ganz bestimmten Sportartikel-Hersteller eine Partnerschaft eingehen, müssen wir mit demjenigen zusammenarbeiten, den die Fifa bevorzugt«, so Jackson. Der offizielle Partner der Fifa in diesem Bereich ist Adidas. Der Manager führte auch die Idee eines »Fußball-Metaversums« als Beispiel für einen Bereich an, in dem EA Sports ohne die Fifa mehr Handlungsspielraum hätte.