Konkret wirft die Bundesbehörde Epic Games vor, personenbezogene Daten von Gamern unter 13 Jahren gesammelt zu haben, ohne deren Eltern zu benachrichtigen oder eine nachprüfbare Zustimmung der Eltern einzuholen. Dabei habe Epic Games gewusst, dass auch viele Kinder das Spiel spielten, was sich zum Beispiel an der Lizenzierung und Vermarktung von »Fortnite«-Spielzeug zeige. Eltern sei es zugleich schwer gemacht worden, die Löschung der Daten ihrer Kinder zu beantragen. Außerdem verstieß Epic Games laut der FTC gegen das Verbot, standardmäßig Sprach- und Text-Chat-Kommunikation in Echtzeit für Kinder und Jugendliche zu ermöglichen. Kinder und Jugendliche sei so beim »Fortnite«-Spielen schikaniert, bedroht, belästigt und gefährlichen und psychologisch traumatisierenden Themen ausgesetzt worden.