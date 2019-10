"Kapitel 2" von Onlinespiel gestartet "Fortnite" ist zurück - mit einer neuen Welt

Es war eine ungewöhnliche, dadurch aber auch schlagzeilenträchtige Aktion: "Fortnite", eines der beliebtesten Onlinespiele überhaupt, war seit Sonntagabend knapp 40 Stunden lang nicht mehr spielbar. In zahlreichen Livestreams starrten Fans des Spiels währenddessen in ein schwarzes Loch, in dem zuvor die Spielwelt samt aller Spielfiguren verschwunden war.

Dass das Ganze ein PR-Schachzug und kein Hackerangriff oder Ähnliches war, war klar. Schließlich war der Ausfall in eine Geschichte, die rund um das Spiel erzählt wurde, eingebettet. Wann genau - und wie - "Fortnite" zurückkommen würde, das haben auch viele Streamer und Hardcore-Fans nicht genau gewusst. Lediglich einige Leaks deuteten darauf hin, dass sich beim Online-Multiplayerspiel manches verändern dürfte.

Seit Dienstagmittag ist "Fortnite" nun wieder verfügbar - der kostenlose "Battle Royale"-Teil des Spiels genauso wie der weniger beliebte, nur gegen Kauf des Spiels nutzbare Modus "Rette die Welt".

Hersteller Epic Games spricht bei "Fortnite: Battle Royale", das es mittlerweile für fast jede Plattform vom Handy bis zur Spielekonsole gibt, von einem jetzt gestarteten "Kapitel 2" des Spiels, also gewissermaßen einer Art Fortsetzung der Originalversion.

Ein Update ist nötig

Die frische "Battle Royale"-Version muss zunächst per Online-Update eingespielt werden. Auf einem iPhone müssen dafür sechs Gigabyte heruntergeladen werden, auf dem PC und Konsolen ist das Update noch größer. Dafür bietet die neue Spielversion unter anderem eine überarbeitete Grafik. Die grundsätzlichste Anpassung aber ist eine neue Weltkarte.

Die neue "Fortnite"-Insel ist von Flüssen und Seen durchzogen: Spieler können darin nach Waffen angeln und sie mit Booten befahren. Dabei passen mehrere Spieler auf ein Boot. Wer will, kann auch schwimmen. Außerdem neu: Verwundete Mitspieler lassen sich jetzt auf die Schulter nehmen und tragen.

Welche womöglich auch kleinen Gameplay-Anpassungen es im Einzelnen gibt, lässt Epic Games zunächst bewusst offen, vermutlich, damit Spieler sie selbst entdecken können.

Im Kern bleibt sich "Fortnite: Battle Royale" auf jeden Fall treu: Auch weiterhin kämpfen im Spiel 100 Nutzer auf sich allein gestellt oder in Teams ums Überleben. Spieler, die die neue Version starten, werden gleich in eine Partie hineingeworfen. In dieser ersten Runde in der neuen Welt tritt man jedoch nur gegen Bots an, also gegen computergesteuerte Gegner. Vorsicht aber, falls man in der alten Version die Steuerung umgestellt hat: In "Kapitel 2" ist laut Spielerberichten zunächst wieder die Standard-Tastenbelegung voreingestellt.

Wer Geld ins Originalspiel gesteckt hat, etwa für Kostüme, kann diese auch in "Kapitel 2" weiter nutzen. Alles andere hätte Epic Games wohl einigen Ärger eingebracht. Auch vorhandene V-Bucks - eine virtuelle Währung im Spiel - sind durch den Kapitelwechsel nicht verfallen. Und natürlich hat Epic Games pünktlich zum Comeback des Spiels neue Zusatzkäufe wie Outfits für Figuren oder Waffenlackierungen im Angebot.

Die erste Saison des zweiten Kapitels

Wie im Originalspiel gibt es außerdem erneut sogenannte Saisons, über die hinweg das Spiel gespielt wird. Theoretisch ist die jetzt anstehende Saison die elfte in "Fortnite", praktisch inszeniert sie Epic Games aber als erste Saison von "Kapitel 2". Sie läuft ab sofort bis zum 12. Dezember.

Epic Games bietet für jede Saison einen sogenannten Battle Pass, eine Art Abo, das es Spielern ermöglicht, besondere Belohnungen zu erhalten. Das Abo kostet 950 V-Bucks, was ungefähr zehn Euro entspricht.