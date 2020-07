Missbrauch in der Games-Industrie "Viele wollen Sexismus in der Branche nicht sehen"

Übergriffe, Missbrauch, Sexismus, Homophobie - in der Games-Industrie ist das Alltag. Zuletzt gingen viele Betroffene an die Öffentlichkeit. Zwei Streamerinnen und eine Entwicklerin erklären, was sich ändern muss.