Von der Katze kommen wir zum Schaf. Ein besessenes Schaf, um genau zu sein. Ein besessenes Schaf, das sich einen Kult aufbauen will. Und genau dabei sind die Spielerinnen und Spieler dem Schaf behilflich. »Cult of the Lamb« ist ein wirklich abgefahrenes Spiel, das verschiedene Genres verbindet. Ein Roguelike, in dem zufallsgenerierte Dungeons erkundet und etliche Monster gemetzelt werden wollen. Ein Aufbau-Spiel, in dem eine funktionierende Kult-Gemeinschaft samt Ackerbau und Ritualdurchführung organisiert werden wollen. Und eine Management-Simulation, in der etwa die Gesundheit und Sauberkeit der Gemeinschaft optimiert wird.

Mit viel Chaos und schwarzem Humor gestaltet sich »Cult of the Lamb« als ein gelungener Genremix, der keine seiner Zutaten so richtig ernst nimmt und genau dadurch ein Spielgefüge herstellt, das für viele Stunden gut unterhalten kann.

Besonders geeignet für: Menschen, die gern mit und in ihren Spielen experimentieren.

»The Last of Us Part I«