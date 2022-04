Games-Neuheiten Zehn Spiele-Highlights des Frühlings

Es mag nicht jedem aufgefallen sein. Aber neben dem Überflieger »Elden Ring« sowie »Horizon Forbidden West« sind in letzter Zeit noch einige weitere gute Videospiele erschienen, die in der öffentlichen Wahrnehmung teils ziemlich untergegangen sind. Zehn dieser Games stellten wir hier vor, von einem Skateboard-Spiel über Actionhits bis zum neuesten Abenteuer des Nintendo-Helden Kirby.

»Tunic«

Bild vergrößern »Tunic«: Action-Adventure von Finji, für Xbox One und Xbox Series, PC und Mac, USK ab 6 Jahren; ca. 30 Euro und im Xbox Game Pass, etwa 15 Stunden Spielzeit Foto: Finji

Es gibt Videospiel-Formen, die es sich immer wieder zu füllen lohnt. »Tunic« ist eins dieser Spiele, das sich bei den 2D-Games der »The Legend of Zelda«-Reihe bedient. Der Fuchs in grüner Kleidung, den die Spielenden hier steuern, erinnert nicht nur optisch an den Helden Link. Er hat auch ähnliche Aufgaben: eine Fantasy-Welt erkunden, Gegner besiegen, Rätsel lösen.

Das klingt zwar wie jedes zweite Videospiel, charmante Details heben das Spiel aber aus der Masse ab. Dazu zählen die Seiten einer digitalen Spielanleitung, die in der Welt verteilt sind und zusammengesetzt werden können. Sie erinnert optisch an SNES-Spiele und liefert den Spielenden zudem wertvolle Hinweise, wie sie das Abenteuer bestehen können. Besonders geeignet für: Fans der »Zelda«-Reihe, denen nostalgische Gefühle guttun und die kein Problem mit einem knackigen Schwierigkeitsgrad haben.

»Ghostwire Tokyo«

Bild vergrößern »Ghostwire Tokyo«: Ego-Action-Adventure von Bethesda Softworks, für Playstation 5 und PC, USK ab 16 Jahren; 60 bis 70 Euro, etwa 12 Stunden Spielzeit Foto: Bethesda Softworks

Das Manko vorweg: »Ghostwire Tokyo« wäre ein besseres Spiel, wenn es keine Open World hätte. Aber das lässt sich ja über viele moderne Videospiele sagen. Wie so oft in diesen Welten werden den Spielenden ein paar Mechaniken und Aufgaben an die Hand gegeben – die sich bis ans Ende des Spiels wiederholen. In »Ghostwire Tokyo« sind das etwa Tore, die von Gegnern befreit und dann entzaubert werden müssen, damit sich ein weiterer Teil der Karte aufdeckt. Überzeugen kann das Spiel vor allem durch sein interessantes Setting: Tokio wurde von Geistern überrannt und alle Menschen sind verschwunden. Nur einer ist noch da, weil ein Geist von ihm Besitz ergriffen hat, der ihn am Leben hält. Also laufen die Spielenden los, um herauszufinden, was hier vor sich geht. Sie laufen durch die leeren Straßen der japanischen Metropole, erkunden surreal verwinkelte Häuser und kaufen Gegenstände bei Katzen-Händlern.

Besonders geeignet für: Menschen, denen eine leere Open World egal ist, wenn dafür eine dichte Atmosphäre das Spielgeschehen bestimmt. »Kirby und das vergessene Land«

Bild vergrößern »Kirby und das vergessene Land«: Jump ’n’ Run von Nintendo, für Nintendo Switch, USK ab 6 Jahren; ca. 60 Euro, etwa 10 Stunden Spielzeit Foto: Nintendo

Kirby in der Welt von »The Last of Us«? Was nach dem ersten Trailer zum Spiel scherzhaft durchs Netz kursierte, trifft natürlich nicht zu. Kirby saugt seine Gegner nach wie vor ein und bringt sie nicht brutal um – trotz der teils postapokalyptisch anmutenden Spielwelt. Dieser Image-Wechsel wäre dann doch zu viel für Nintendo. Anders macht »Kirby und das vergessene Land« aber doch einiges. Erstmals bewegt sich Kirby durch eine 3D-Umgebung und er saugt auch große Gegenstände wie ein Auto auf, um deren Fähigkeiten zu übernehmen.

Das Spiel setzt wie immer auf den Wechsel zwischen verschiedenen Attacken und Bewegungsmustern, die durch das Einverleiben der Gegner auf Kirby übertragen werden. Dadurch entsteht ein abwechslungsreiches Spielgeschehen, das allein wie auch im Koop-Modus hervorragend unterhalten kann. Besonders geeignet für: Spielende, die keine großen Herausforderungen suchen und gern im Team spielen. »Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin«

Bild vergrößern »Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin«: Action-Rollenspiel von Square Enix, für Playstation 4 und 5, Xbox One und Series und PC, USK ab 16 Jahren; ca. 60 Euro, etwa 20 Stunden Spielzeit Foto: Square Enix

Hübsch ist »Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin« nicht. Auch die Geschichte sorgt im besten Fall für Schulterzucken, die Dialoge der Protagonisten laden zum Weghören ein. Doch wenn man einmal ins Spiel gefunden hat, kann es viel Freude bereiten. Sein Kampfsystem basiert auf verschiedenen Berufsklassen, die ständig gewechselt werden können: vom Schwertkämpfer zum Magier in einem Knopfdruck. Einen großen Teil des Spiels macht das Aufleveln und Ausdifferenzieren der Klassen aus, die jeweils unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Die Echtzeit-Kämpfe haben somit ein taktisches Element – was kaum verwundert. Das Entwicklerstudio Team Ninja nämlich ist für die »Nioh«-Reihe bekannt, für Spiele, die sich ähnlich wie »Dark Souls« spielen.

»Stranger of Paradise« weist mit seinem Untertitel »Final Fantasy Origin« übrigens darauf hin, dass es sich um Re-Imagination des ersten »Final Fantasy«-Teils handelt. Das zu ergründen, würde aber eben doch bedeuten, dass man den Dialogen zuhören muss. Besonders geeignet für: Menschen, die sich gern in ein komplexes Kampfsystem hineinwühlen und dabei Story und Dialoge ausblenden können. »Dying Light 2: Stay human«

Bild vergrößern »Dying Light 2: Stay human«: Survival-Horror von Techland, für Playstation 4 und 5, Xbox One und Series und PC, USK ab 18 Jahren; ca. 60 Euro, etwa 25 Stunden Spielzeit Foto: Techland

Nein, das ist kein Stöhnen über noch eine Open World, die kaum sinnvoll gefüllt ist – das Stöhnen kommt von den Zombies, die durch diese Welt streifen. Klammert man die Leere der Spielumgebung aus, hat »Dying Light 2« einige Stärken. Die Parcouring-Einlagen etwa, mit denen die Spielenden akrobatisch über Dächer und Mauern vor den Untoten flüchten. Oder die vielen Entscheidungen, denen sie sich im Laufe des Spiels stellen müssen und die ihr Verhältnis zu anderen Figuren und ganzen Bevölkerungsgruppen beeinflussen können. Und tatsächlich entsteht durch diese Entscheidungen sogar eine interessante Story um Allianzen und Intrigen in einer postapokalyptischen Gesellschaft. »Dying Light 2« ist so ein actionreiches Zombiespiel, das zwar nichts neu macht – aber dafür vieles richtig. Besonders geeignet für: Menschen, die gern auf Dächern rumklettern, um nicht von Zombie-Horden erwischt zu werden. »OlliOlli World«

Bild vergrößern »OlliOlli World«: Skateboard-Spiel von Private Division, für Playstation 4 und 5, Xbox One und Series, Nintendo Switch und PC, USK ab 6 Jahren; ca. 30 Euro, etwa 8 Stunden Spielzeit Foto: Private Division

Das Prinzip von »OlliOlli World« ist einfach erklärt: Die Spielenden stellen sich auf ein Skateboard, skaten und springen durch ein 2D-Level und erreichen irgendwann das Ende. Dieser Satz kann aber unmöglich den besonderen Charme des Spiels einfangen. Der fängt beim Grafikstil mit seinen pastelligen Farben an, erklärt sich aber auch mit dem Lo-Fi-Soundtrack und den vielen Charakteren, die man in der Stadt kennenlernt, durch die die Spielfigur skatet. Zum Bewältigen der Level braucht es zudem Unmengen an Tricks und Moves, die die Spielenden ausführen, um so möglichst viele Punkte zu erreichen. Die eigenen Ergebnisse lassen sich online mit anderen vergleichen, was dazu anspornt, besser zu werden. Besonders geeignet für: Skate-Fans, die Indie-Games mögen und mal ein paar Level zwischendurch spielen wollen.

»Triangle Strategy«

Bild vergrößern »Triangle Strategy«: Strategie-Rollenspiel von Square Enix, für Nintendo Switch, USK ab 12 Jahren; ca. 60 Euro, etwa 40 Stunden Spielzeit Foto: Square Enix

Neue Strategie-Rollenspiele erscheinen selten. Wo einst »Final Fantasy Tactics« viele Fans fand, ist heute eine Lücke in der Gaming-Welt, in der sich nun »Triangle Strategy« breit macht. Seine Geschichte spielt dabei eine wichtige Rolle: Drei Reiche haben sich über Jahrzehnte bekriegt, bis sie einen fragilen Frieden aushandelten. Die Spielenden entdecken im Laufe der Erzählung nun, wie fragil dieser wirklich ist. Einen großen Teil des Spiels werden sie daher mit Dialogboxen und der Frage verbringen, wie eigentlich alles zusammenhängt. Dazwischen gilt es, herausfordernde Kämpfe zu bestehen, die rundenbasiert ablaufen. Die Spielfiguren bewegen sich auf einem Raster und müssen strategisch positioniert werden. Nur wer einen Plan im Kopf hat, wird die Gefechte bestehen und das Ende von »Triangle Strategy« erreichen. Besonders geeignet für: Fans von strategischen Rollenspielen, die sich auf eine verworrene Geschichte und komplexe Kämpfe einlassen wollen. »Lost Ark«

Bild vergrößern »Lost Ark«: MMORPG von Amazon Game Studios, für PC, USK ab 16 Jahren, Free to Play, etwa 50 Stunden Spielzeit für den Solo-Modus Foto: Amazon Game Studios

In »Lost Ark« gibt es ziemlich viel zu tun. Die Spielenden wählen eine Klasse aus, werden etwa zu einer Magierin oder einem Schützen. Sie stürzen sich auf Dungeons, nehmen an Raids teil und verteilen Talentpunkte, um ihren Charakter nach ihren Wünschen anzupassen. Außerdem können sie mit ihrem Schiff über die Meere schippern, eine eigene Insel nach ihren Wünschen gestalten und natürlich mit und gegen andere Spielerinnen und Spieler spielen. »Lost Ark« ist ein MMORPG, vergleichbar mit »World of Warcraft«. Der Clou aber ist, dass es ein Free-to-Play-Spiel ist: Es kann also kostenlos gespielt werden. In einem Ingame-Shop lassen sich zwar Gegenstände kaufen, doch die meisten davon sind kosmetischer Natur. Das Spiel lebt von seiner lebendigen Community aus Online-Rollenspielern, kann aber auch im Solo-Modus durchaus für einige Stunden Unterhaltung bringen. Besonders geeignet für: Gamer, die sich gern in die vielen Systeme eines Online-Rollenspiels einarbeiten und Teil einer Community sein möchten. »Tiny Tina's Wonderland«

Bild vergrößern »Tiny Tina's Wonderland«: Loot-Shooter von 2K Games, für Playstation 4 und 5, Xbox One und Series und PC, USK ab 16 Jahren; ca. 60 Euro, etwa 15 Stunden Spielzeit für die Hauptgeschichte Foto: 2K Games

Wenn die »Borderlands«-Reihe für eines bekannt ist, dann sind das ihre Charaktere. Einer davon ist Tiny Tina, die nun ihr eigenes Spin-Off bekommen hat, mit einer eigens kreierten Fantasy-Welt. Die Spielenden treffen auf gigantische Drachen, lebende Skelette oder ein Einhorn, dessen Name Arschgaul zeigt, dass sich dieses Spiel nicht sonderlich ernst nimmt. Wie bei »Borderlands« ist das Spielprinzip das eines Loot-Shooters: Die Spielenden besiegen Gegner, sammeln Beute auf, leveln den Charakter hoch – und besiegen dann noch stärkere Gegner. Das ist freilich nicht einfallsreich, macht dank der Absurdität der Spielwelt aber trotzdem Spaß. Besonders geeignet für: Fans von Loot-Shootern und absurdem Humor in einer knallbunten Fantasy-Welt. »A Memoir Blue«

Bild vergrößern »A Memoir Blue«: Interaktive Memoiren von Annapurna Interactive, für Playstation 4 und 5, Xbox One und Series, Nintendo Switch und PC, USK ab 6; ca. 8 Euro und im Xbox Game Pass, etwa zwei Stunden Spielzeit Foto: Annapurna Interactive