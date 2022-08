6 / 21

An die Zielgruppe der Gamer versuchen sich in Köln allerlei Firmen ranzuwanzen. Der Mobilfunkanbieter Aldi Talk etwa probiert es auf einem Messeflur mit einer Abwandlung des Titels einen »Zelda«-Spiels. Aus »The Legend of Zelda: Breath of the Wild« wird auf der Gamescom »The Legend of Aldi Talk: Tarif for the Wild«.