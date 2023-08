Am Montag schrieb Baur dann noch in einem Thread auf X: »Wer sich danebenbenimmt, hat mit Konsequenzen zu rechnen.« Dazu zählte er Möglichkeiten auf, Belästigungen zu melden, etwa via saferspace@gamescom.de, über die Telefonnummer 0180 6277766 oder persönlich am Stand der Kölner Initiative gegen sexualisierte Gewalt Edelgard in Halle 10.2.

Weiter hieß es in seinem Thread: »Jede Form von unangebrachten, diskriminierenden verbalen Äußerungen in Bezug auf Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, körperliche oder mentale Beeinträchtigungen, Aussehen, Ethnie, Rasse, Alter oder Religion gehen gar nicht. Außerdem fallen hierunter alle Formen absichtlicher Einschüchterung, Nachstellens/Stalkings, nicht-abgesprochenen Fotografierens oder Filmens anderer Personen, ununterbrochene Störungen von Vorträgen, unangemessener Körperkontakt und unerwünschte sexuelle Annäherungen. Alles klar? Na dann VIEL SPASS auf der Gamescom 2023.«

Meistens geht es harmonisch zu

Ein X-Nutzer fasste das treffend zusammen : »Heißt im Klartext: Wenn man einfachste Regeln eines zivilisierten Umgangs miteinander befolgt, hat man keine Probleme.« Grundsätzlich sollte man dieser Stelle betonen: An sich ist die Gamescom eine zwar stellenweise sehr volle, üblicherweise aber auch harmonische Veranstaltung, seit vielen Jahren. Der Ton etwa in Twitch- oder Onlinespiele-Chats ist oft rauer als der in den Messehallen, wo sich Gamer persönlich begegnen.