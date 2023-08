Während From Software ein Mech-Spiel herausbringt, arbeitet Hexworks an seinem ersten sogenannten Souls-Like – und seinem ersten Spiel überhaupt. »Lords of the Fallen« ist ein Reboot des 2014 erschienenen und vom deutschen Studio Deck 13 entwickelten Action-Rollenspiels. In der finsteren Welt von Umbral bekämpfen die Spieler und Spielerinnen obskure Wesen, die ästhetisch an »Bloodborne« erinnern. Im Zentrum stehen wieder knüppelharte Kämpfe, die Ausdauer und Geschick abverlangen. Zudem steht im Reboot eine Mechanik zu Verfügung, mit der die Seelen von Gegnern aus ihren Körpern gezogen werden können, um den Widersachern so größeren Schaden zuzufügen.

Das macht das Spiel interessant: Ein neues Studio, das sich eine bereits etablierte Marke vornimmt und sie mit frischen Ideen erneuern will: Hier könnte ein Souls-Like entstehen, das mit den Klassikern von From Software halbwegs gut mithalten kann.