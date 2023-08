12 / 15

An Sitzen war für manche Besucher am Donnerstagvormittag lange nicht zu denken. Nachdem er vergangenes Jahr in einer chaotischen Aktion gemeinsam mit Tausenden Besuchern quer über das Messegelände gezogen war, lud der populäre Twitch-Streamer MontanaBlack diesmal zu festen Zeiten und in nur einer einzigen Halle zu Fantreffen. Wer reinkommen und drinbleiben wollte, musste sich früh anstellen und sich an klare Regeln halten wie »kein Rennen« und »kein Drängeln«.